El Hospital de Guadalajara, sin más camas disponibles por el incremento de casos de gripe

Temas relacionados Gripe Hospital de Guadalajara Sanidad Los responsables sanitarios de la provincia reconocen que en los últimos días se ha producido "un incremento de la presión asistencial debido a la gripe", con un elevado número de personas atendidas en las Urgencias del Hospital Universitario de Guadalajara, un servicio que está visiblemente saturado desde hace bastantes jornadas.



Fuentes del Hospital confirman que se están atendiendo en Urgencias a unos 300 pacientes por día, frente a la media habitual, que apenas supera los 200. Además, el Hospital, ya tiene en servicio todas las camas de las que puede disponer. Esto es así hasta el extremo de que camas habitualmente destinadas a la recuperación de pacientes del área quirúrgica se están utilizando para atender a enfermos que han entrado por Urgencias.



Coincidiendo con el "pico" de gripe en Guadalajara este lunes se ha contratado a un médico geriatra, tres enfermeras y dos auxiliares, a los que se suma la contratación, la pasada semana, de doce enfermeras y nueve auxiliares para las plantas 9A y 7A, más un especialista en Neumología. Asimismo, se ha reforzado el personal de Urgencias de Atención Primaria.



"No es un proceso grave", dice el gerente

El gerente del Área Integrada de Salud de Guadalajara, Lucio Cabrerizo, ha insistido en la necesidad de no generar alarmas, ya que “la gripe no es en sí un proceso grave, aunque sí puede haber complicaciones en los casos de pacientes que presentan otras patologías previas o personas de avanzada edad”. Aun así, ha pedido comprensión “por las molestias ocasionadas por este pico de gripe que está afectando a los hospitales de todo el país”.



Desde la Consejería de Sanidad se recuerda la importancia de adoptar una serie de medidas para evitar el contagio por gripe. Entre estas medidas figuran evitar la exposición al frío, así como el contacto directo con las personas afectadas por gripe.



Por otra parte, hay que lavarse las manos con frecuencia, emplear pañuelos desechables para toser y estornudar y tirar el pañuelo empleado a la basura. Asimismo, conviene limpiar con frecuencia aquellos objetos y superficies que entran habitualmente en contacto con las personas enfermas, y llevar una vida sana, evitando alcohol y tabaco y procurando dormir las horas suficientes.



Otra de las recomendaciones es vacunarse frente a la gripe. En este sentido, Cabrerizo ha recordado que la campaña para la vacunación contra la gripe permanece abierta y se ha prolongado hasta el próximo 31 de enero.



Una vez se sospecha que se ha contraído gripe, subrayaba el responsable sanitario, "hay que acudir en primer lugar al centro de salud o a los dispositivos de Urgencia de Atención Primaria", evitando en la medida de lo posible acudir al servicio de Urgencias del Hospital para evitar su saturación y para no sufrir “molestias y demoras innecesarias”. En los centros de Atención Primaria, los profesionales indicarán el tratamiento a seguir y, en caso necesario, remitirán al paciente al Hospital.