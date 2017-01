Ramírez confirma que retiene para sí el asiento que le dio Ciudadanos en la Diputación

Había expectación por saber qué podía decir Yolanda Ramírez en su primer comparecencia pública después de conocerse que había abandonado Ciudadanos pero no el asiento de diputada provincial que el partido le había confiado. En el transcurso de la rueda de prensa, celebrada este martes en dependencias de la Diputación, la curiosidad de los periodistas se ha ido tornando en incomodidad cuando no en abierta irritación según se confirmaba que la diputada "no adscrita" apenas desvelaba datos concretos de interés para explicar tan relevante decisión.



A lo sumo, a preguntas de este diario, Yolanda Ramírez ha llegado a insinuar que, en efecto, "ha habido mucho interés en que dejara el puesto" por parte de responsables de Ciudadanos. Hasta ahí, la cita literal. Imposible obtener nombres ni fechas. Alejandro Ruiz, superior jerárquico suyo en el partido, negó hace pocos días que fueran ciertas las presiones reiteradas sobre la diputada que se le atribuyen, que habrían estado orientadas a que aquella abandonase la Diputación y dejara el puesto a Orlena de Miguel, efímera diputada en Cortes y sin sueldo político alguno a pesar de ser portavoz regional de la formación naranja desde hace meses.



Con todo lo dicho se ha conocido también que Ramírez venía planteando desde junio de 2016 quejas a "personas de ámbito nacional" (de nuevo, la inconcreción pese a las repreguntas) porque no le parecía correcta la "fiscalización" de su gestión que le anunciaba o con la que le amenazaba, se supone, el propio Alejandro Ruiz. En todo caso, el abandono de las siglas se produjo mediante una mera comunicación "a la persona inmediata", sin prevenir de ello a los órganos nacionales.



Yolanda Ramírez ha sostenido este martes que ha meditado mucho el paso dado, atribuido exclusivamente a la "falta de entendimiento con personas" y enfatizando que se ha tratado de "una decisión personal, ha sido mi decisión". Del literal de su declaración, que ha leído, se trasluce que buena parte del supuesto desengaño ha venido por quienes la "han querido fiscalizar y valorar por el número de mociones o por la presencia en redes sociales", algo que según ella poco tendría que ver con el papel exigible a un diputado provincial.



"He optado por continuar con el trabajo que inicié, por lo que considero más justo, sobre todo después de las muestras de apoyo recibidas incluso de antiguos compañeros de Ciudadanos", insistía Ramírez, quien recalcaba que desde Acción Política la habían felicitado de forma reiterada por su labor en la Diputación de Guadalajara. El titular de esa secretaría nacional es el ciudarrealeño Antonio Espinosa.



"No soy el primer caso de político que deja el partido, incluso Ciudadanos, sin que se haga una guerra así contra ellos. No entiendo que las normas se apliquen de manera diferente a unos y a otros" se lamentaba poco después, a la hora de valorar las críticas recibidas desde otro partidos y de los responsables de Ciudadanos en Guadalajara, que lo son también en buena medida en el conjunto de Castilla-La Mancha. "He apoyado 12 de 18 propuestas de Ahora Guadalajara y no creo que nadie piense que soy de ese grupo", planteaba la diputada, como argumento añadido en su defensa, además de asegurar rotunda: "No me voy porque me haya convencido el PP".



Para lo que ocurra en el futuro, ha prometido "hacer oposición mediante crítica constructiva" y, en esa línea, ha anunciado que votará según lo que presente el equipo de gobierno en cada uno de los plenos. Ni en el que fuera su partido ni en el resto de los grupos de oposición están tan seguros de que así vaya a ser.