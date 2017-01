La falta de camas en el Hospital de Guadalajara estaría retrasando aún más las citas para quirófano

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

18/01/2017 DIMISIONES Y CESES YA......ESBIRROS SANITARIOS CALLADOS SIN ESCRUPULOS.

NO QUIERO PENSAR QUE HUBIERA OCURRIDO EN GUADALAJARA SI ESTA SITUACIÓN HUBIERA OCURRIDO CON UN GOBIERNO DEL PP....LAS PLATAFORMAS, SINDICATOS, FUNCIONARIOS Y ESBIRROS DE PAGE-PODEMOS HUBIERAN CUASI COLGADO A LOS GESTORES Y POLITICOS.



PERO AHORA OIGAN QUE NI UNA QUEJA, NI UNA MANIFESTACIÓN NI UNA CAMISETA DE COLORES POR EL JARDINILLO, NI UN FUNCIONARIO EN LAS PUERTAS DE LAS DELEGACIONES NI UN MEDICO, ENFERMERA NI CELADOR EN LA PUERTA DEL HOSPITAL DENUNCIANDO EL CAOS DEL HOSPITAL NI INSULTANDO A LUCIO, NI A JUAN JOSE NI A MARGARITA NI A ELADIA.



QUE FALTA DE PREVISIÓN Y GESTIÓN TIENE ESTE EQUIPO DE GERENCIA Y CUANTA CARA DURA DE LOS ESBIRROS SANITARIOS CALLADOS VILMENTE.



ESTA SITUACIÓN SE MERECE DIMISIONES Y CESES YA. LUCIO, JUAN JOSE, MARGARITA, ELADIA DIMISIÓNES YA.



Y TODAVIA NO HA LLEGADO LO PEOR SEGÚN EL MISMO PERSONAL DEL HOSPITAL.



QUE DIOS NOS PILLE CONFESADOS.