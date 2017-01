Las obras de la Diputación llegan a ocho pueblos de la provincia

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

19/01/2017 Estamos contigo!! .

Estamos contigo!!! Parece mentira que Bellido diga que es abogado, aquí no hay ningún delito y usted lo sabe. Usted no puede hablar de sueldo, cuando lleva años viviendo del cuento y sin aparecer por los pueblos ni si quiera en elecciones y ni siquiera a los que somos de su partido. Yolanda, ella sola, ha hecho mas kilómetros y se ha interesado más por nuestros pueblos que todos ustedes juntos, siendo muchos mas y con años de ´´experiencia´´. Yolanda ha demostrado ser una mujer valiente, trabajadora y con más coraje y peleona por nuestra provincia que todos ustedes que llevan toda la vida, viviendo y cobrando de la política por hablar. Yolanda, si lees esto, sigue adelante, no te dejes amenazar, porque en los pueblos estamos contigo. Gracias por tu trabajo y no hagas caso a las presiones, eso es la vieja política y da igual si estás dentro o fuera de un partido, lo importante es pelear por nuestros pueblos de forma noble como tú. Todo lo que has hecho es correcto.