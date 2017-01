La “ex” de Ciudadanos prevaricará y malversará si cobra sueldo de la Diputación, advierte Bellido

Noticias relacionadas Ramírez confirma que retiene para sí el asiento que le dio Ciudadanos en la Diputación El PSOE ve la mano de Guarinos detrás de la diputada provincial que ha dejado Ciudadanos Ciudadanos reclama a Yolanda Ramírez (por ahora en vano) que se vaya de la Diputación Yolanda Ramírez, decisiva en la Diputación, deja Ciudadanos pero se queda con el sillón Temas relacionados Bellido Ciudadanos PP PSOE Diputación de Guadalajara El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha apuntado del posible caso de prevaricación y malversación que se estaría produciendo con la continuidad en la Diputación de Guadalajara de Yolanda Ramírez, diputada provincial por Ciudadanos que acaba de abandonar ese partido pero que tiene el acta y ha expresado su intención de seguir en la institución y cobrar por ello.



El secretario general socialista considera que "Ramírez no puede seguir cobrando de la Diputación porque solamente tenía sueldo por ser portavoz de Ciudadanos”.



“Si Ramírez dijo que iba a seguir siendo diputada y cobrando de la Diputación es porque el PP se lo ha hecho saber; pero damos la oportunidad al PP de desmentirlo y garantizar que no va a permitir que un céntimo de euro de dinero público salga de las arcas de la Diputación para cometer un atropello antidemocrático”, ha indicado Bellido.



Tras reclamar nuevamente a Ramírez que devuelva el acta, ha subrayado que los diputados provinciales no acceden al cargo como consecuencia de una elección directa, sino que son elegidos por los partidos políticos. “Ese acta no corresponde a Ramírez, sino a su partido”, ha subrayado.



Además, Bellido ha recordado que Yolanda Ramírez, al igual que el resto de candidatos de Ciudadanos, firmó el compromiso de dejar el cargo si abandonaba el partido por el que fue elegida.



En todo caso, Bellido ha insistido en que “además de ser una cuestión moral, es también una cuestión legal”.



Para abundar en esta tesis, el socialista ha recordado que el reglamento de la Diputación de Guadalajara establece que los diputados no adscritos solo mantendrán los derechos políticos que les corresponden individualmente como miembros de la Corporación. Por tanto, Ramírez podría percibir dietas por asistencia a plenos y comisiones, pero interpreta que no podría cobrar el sueldo que tenía, "porque ese no es derecho individual, sino en calidad de representante del partido que ha abandonado".



Como argumento añadido, Bellido apela al acuerdo de pleno de julio de 2015, que establece la organización de la Diputación para este mandato, "donde se dice claramente que Ciudadanos tendrá un diputado con dedicación exclusiva. En consecuencia, corresponde a la formación política, y no a la persona designada para ocupar el cargo".



El responsable socialista ha recordado también el precedente de la disputa que vivió el PP en la Diputación en 2004, cuando seis de sus diputados abandonaron la disciplina del grupo y pasaron a ser considerados como no adscritos. “Entonces, ninguno de ellos tuvo sueldo por exigencia del propio PP, y ahora lo que tiene que hacer Latre es cumplir igualmente la ley. Siempre me ha parecido una persona razonable y ahora no puede ser el responsable de este atropello”, ha recalcado.



Falta de reacción de Ciudadanos

Por último, ha pedido a Ciudadanos que “reaccione y no permita que el PP se ría de ellos”. “Si pedimos a Ramírez que deje el acta y a Latre que no pague a tránsfugas, a Ciudadanos le pedimos que tome nota y se convenza de que el PP de Guadalajara es el principal enemigo de la regeneración democrática en esta tierra. Seguir con este PP en esta provincia como si no pasara nada es permitir que esta malversación democrática salga gratis”, ha concluido.