Ciudadanos ha perdido un 14% de sus afiliados en Castilla-La Mancha en los últimos meses

19/01/2017 La caída no ha hecho más que empezar.

Y más afiliados que van a perder porque es un desastre absoluto y una frustración tremenda para miles de afiliados y millones de ciudadanos que vieron en éste partido una alternativa real al bipartidismo tremendo que padecemos y que nos ha llevado a donde nos ha llevado, a la ruína más absoluta y la desaparición del sistema democrático entregado a las oligarquías y al capital. Pero no, lamentablemente no son ni opción ni alternativa porque uno no sabe nunca si van o vienen. Un día defienden una cosa y al día siguiente la contraria. Son un grupito de niñatos y arribistas que creen saberlo todo y no saben nada y que piensan que con ignorancia y ganas se puede llegar lejos. No son, ni pueden ser, una alternativa seria de gobierno y por tanto, no tiene ningún sentido formar parte de sus filas. De ahí que la gente se esté dando de baja. Es un simple bluf, una oportunidad perdida. Otra más.