TARACENA. Recuperación de la botarga de San Ildefonso.

Será a las once de la mañana de este sábado, 21 de enero de 2017, en el centro social de Taracena. No se tratará de un acto más sino de algo que no había ocurrido en este pueblo, administrativamente hoy considerado un barrio más de la capital, desde hacía 117 años: la recuperación de la botarga de San Ildefonso.



Los allí reunidos terminarán saliendo para hacer un pasacalles con la botarga y un grupo de dulzaineros. A su término, al pide del frontón se realizará una matanza y, con ella, poder disfrutar del cerdo a las brasas, más migas, gachas y caldo, todo bien regado con vino... o refrescos, para el que lo prefiera.