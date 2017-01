C&A anuncia el cierre de su tienda en Guadalajara, dentro de un plan de alcance nacional

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

21/01/2017 Una más....que note enteras.

Es una pena....pero la estupidez de muchos!!!Tú amigo Zparo ni una más, dejó este país con 3500000 millones de parados y recortando derechos, entre otros bajadas de sueldos, y esa losa cuesta recuperar, y por cierto, Rajoy no es amigo tuyo. Ánimo a los trabajadores afectados una mas

20/01/2017 luis... que no te enteras.

Es una pena que cierren CA tienes opción a ropa a buen precio...tallas grandes, pequeñas, niños, hombre... Luis que no te enteras, que zp es pasado, pero ahora tu amigo Rajoy dice que España esta creando empleo y estamos saliendo en la crisis, cuando lo único que hacemos es ir hacia atrás mama

20/01/2017 Se veía venir.

Siendo sinceros, no me extraña. Hay veces que el Ferial da pena de lo vacío que está y viendo la ampliación que va a hacer HyM... pues para qué seguir si encima es deficitaria. Espero que los empleados salgan en las mejores condiciones o puedan ser ubicados en otras tiendas.

Luis

19/01/2017 Y lo que te rondaré morena.

Madre mía, menudo goteo, por el pleno empleo como decía ZP!!!!!