El día de Guadalajara en Fitur se pasó entre gastronomía, patrimonio y políticos

Temas relacionados Diputación de Guadalajara Guadalajara (Provincia) Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Fitur Turismo Viajes El stand del Gobierno de Castilla-La Mancha en FITUR ha tenido este jueves como protagonista a Guadalajara, que ha presentado para este 2017 un amplio programa de actividades turísticas centradas en la gastronomía, la cultura, el patrimonio histórico-artístico, los deportes y la oferta de interés turístico nacional o internacional.



El programa del llamado ‘Escenario Corral de Comedias’ ha arrancado este jueves con la presentación, por parte del presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, de la Ruta de la Tapa para los pueblos del famoso viaje de Camilo José Cela, una oferta gastronómica que se suma a la Ruta que sigue el recorrido del premio Nobel por tierras de Guadalajara, y la consolidación del Geoparque de Molina de Aragón como oferta ecoturística, “con el aprovechamiento turístico de los valores del parque”, ha comentado Latre.



Según ha comentado Latre, Guadalajara ha crecido un 8% en pernoctaciones, de las cuales un 24% ha sido en alojamientos rurales, lo que hace que se impulsen ofertas ligadas a la naturaleza como la Ruta de la Tapa del ‘Viaje a la Alcarria’ y el Geoparque. “Es fundamental la labor de los ayuntamientos en la conservación de los lugares históricos y de naturaleza”, ha asegurado.



A Latre le han acompañado responsables de ambas actividades. El responsable de la Ruta de la Tapa, José Luis Pajares, ha comentado que colaboran 74 establecimientos de 14 localidades diferentes, cuyas tapas son elaboradas con productos de la tierra. El gerente del Geoparque, Juan Manuel Monasterio, ha resaltado su importancia por ser “cruce de caminos de la comarca”, con 4.300 km cuadrados de naturaleza en el que habitan el 20% de las especies de la península.



Hita, nuevo pueblos "bonito"

A continuación se ha hecho entrega en el stand de Castilla-La Mancha en FITUR 2017 los diplomas a los alcaldes de los 13 nuevos pueblos que se incorporan a los ‘Pueblos más bonitos de España”, entre los que se encuentran los castellano-manchegos: Hita y Villanueva de los Infantes.



En el acto ha estado presente el presidente de la Asociación de Pueblos más bonitos de España, Francisco Mestre y la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla- La Mancha, Patricia Franco, quien ha señalado que “es un orgullo que Hita y Villanueva de los Infantes se hayan incorporado a esta iniciativa de la que ya forman parte otros tres pueblos de Castilla- La Mancha”, refiriéndose a Almagro, Alcalá de Júcar y Valverde de los Arroyos. Y ha explicado que todos los municipios que comprenden los Pueblos más bonitos de España “tienen que sentirse unos privilegiados, porque no es fácil acceder”. Además, la consejera de se ha comprometido a “dar apoyo institucional” a esta iniciativa.



Por su parte, Mestre ha anunciado que la Asamblea General de la Federación de los Pueblos más bonitos del mundo tendrá lugar este año en dos pueblos españoles, Morella y Albarracín. En ella, participaran 13 países diferentes desde Francia, Quebec, Italia, Japón. “Esto permitirá abrir nuestros pueblos al mundo”.



El Festival de la Lavanda

El Festival de la Lavanda 2017, un espectáculo de color morado y olor, se desarrollará, como cada año, a lo largo del mes de julio, coincidiendo con la cosecha. A la recolección de la flor se unen otras tantas tradicionales actividades, según ha explicado el alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo, en el transcurso de la presentación de la actividad del consistorio en FITUR.



El Festival de la Lavanda festeja el principio de la cosecha de esta emblemática flor. A partir de ese día, millones de flores serán cortadas para posteriormente pasar por los alambiques, extraer su esencia y formar parte de los perfumes más delicados del mundo. A esta tradicional fiesta, que empezó como un evento entre amigos, se suman actividades como viajes en globo para contemplar los campos, visitas a los campos en flor durante la cosecha, además de visitas al Brihuega monumental y paseos por la localidad callejeando entre sus callejuelas.



Sigüenza

Por su parte, Sigüenza ha presentado este jueves la campaña ‘Por muchas razones, a mí, encuéntrame en Sigüenza’, con el que la localidad, V Maravilla Rural 2016 según la web TopRural, ha explicado Latre -que además es el alcalde de la localidad- ofertará su pln turístico para este 20017, junto a al Año Cisneros.



Latre ha explicado que la ciudad ha registrado este pasado 2016 los cerca de 110.000 visitantes, y ha destacado que este mes de enero Sigüenza alcanzará el hito del turista dos millones.



La presentación de la campaña turística de la Cuidad del Doncel se ha dividido en cuatro bloques temáticos: gastronomía (Sigüenza Gastronómica, Jornadas del ‘Fino Seguntino o X Edición del Concurso de Pinchos Medievales, entre otras actividades), deportes (con ocho propuestas a lo largo del año), cultura (Segontia Folk, Certamen de Dulzaina, Certamen de Música Cofrade o Vive la ópera en Sigüenza) y sus cinco fiestas de interés turístico: San Vicente, la Semana Santa, los Arcos de San Juan, las XIX Jornadas Medievales edición y las fiestas en honor a la Virgen de la Mayor y a San Roque.



Festival Medieval

“El próximo 1 de julio Hita acogerá la 57º edición de su Festival Medieval, declara fiesta de interés nacional”. Así lo ha explicado su alcalde, José Ayuso Blas, que espera que “más de 7.000 personas participen en la actividad”.



Ayuso ha anunciado que en esta edición se homenajeará al creador del festival, el catedrático Manuel Criado de Val. “Queremos hacer un pequeño homenaje a Manuel Criado en el mismo año en el que se cumple el centenario de su nacimiento”. Para ello, representarán la primera obra que presentó el catedrático en Hita: ‘Doña Endrina’, obra adaptada de El Libro de Buen Amor.



Asimismo, el alcalde Hita ha explicado que se llevarán a cabo “actividades musicales, botargas y un torneo medieval por la tarde y por la noche”.



Pastrana y sus tapices

El Ayuntamiento de Pastrana ha presentado a través de un vídeo la colección de tapices góticos-flamencos de finales del siglo XV que fueron donados hace 350 años al municipio y que están ubicados en el Museo Parroquial de Tapices del municipio.



El alcalde del municipio, Ignacio Ranera , ha señalado que “estas obras son un patrimonio muy importante para Pastrana, ya que la colección ha sido considerada una de las más importantes del mundo”.



“Los tapices que narran las conquistas de Arcila y Tánger por el rey Alfonso X de Portugal regresan a la Colegiata tras su restauración en Bélgica y de un itinerario por destacadas pinacotecas de Estados Unidos”, ha concluido el alcalde de Pastrana.



La Caballada de Atienza

Otro de los actos destacados de este jueves ha sido la presentación de la Caballada de Atienza, la fiesta más emblemática de la localidad, declarada de Interés Turístico Nacional, que se celebra cada domingo de Pentecostés.



Según ha explicado el secretario de la Caballada de Atienza, es una de las celebraciones más antiguas de España, pues se celebra desde el año 1162. Los protagonistas de dicha celebración son los miembros de la Cofradía de la Santísima Trinidad, una de las agrupaciones castellanas más antigua documentada. Conmemora la salida de los arrieros de Atienza con el rey Alfonsio VII niño disfrazado de arriero en la mañana del domingo de Pentecostés de 1162, abandonando la villa hacia Ávila.



Atienza ha ofertado también este jueves en Fitur su rica gastronomía a base de setas, espárragos, ajetes, cordero y cabrito asado, productos elaborados con miel, etc.



‘Alegría de vivir’, talla en piedra contra el cáncer

Finalmente, en el stand del Gobierno de Castilla la Mancha en Fitur se ha podido contemplar en directo la talla en piedra, de la mano de Raúl López de Agustín. El tallista ha explicado que una de sus piezas expuestas, sobre la que trabajaba en este momento, se titula ‘Alegría de vivir’ y se trata de un homenaje a la mujer con cáncer de mama.



Por su parte, José Ruiz ha hecho demostraciones de talla en madera. El llamado ‘Espacio artesano’ del stand ha corrido a cargo este jueves de la Asociación para la innovación y desarrollo de la Artesanía de Guadalajara (AIDA).



Cuenca, este viernes

La primera jornada de FITUR en el stand de Castilla La Mancha tuvo como protagonista a Ciudad Real, este jueves ha sido el turno de Guadalajara, mientras que Cuenca, Albacete y Toledo serán, respectivamente, las provincias destacadas para viernes, sábado y domingo.



El stand del Gobierno castellano-manchego en FITUR cuenta a diario con espacios para recibir información sobre cada una de las provincias de Castilla la Mancha (Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara), para el intercambio de experiencias entre empresas, así como una gran espacio para jugar mediante realidad virtual con el Quijote y sobre las experiencias turísticas de la región, todo ello aderezado con continuas representaciones teatrales del caballero de La Mancha, acompañado de Sancho y Dulcinea, a veces montados sobre un espectacular caballo gigante de madera, etc.