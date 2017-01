El alcalde de Azuqueca vuelve a intentar que RENFE le haga caso y mejore los Cercanías

Noticias relacionadas El PP de Azuqueca pide al equipo de Gobierno que no permita la degradación de la estación de tren Los responsables de Cercanías ponen buena cara cuando se les reprochan los problemas de la línea Los retrasos continuados en Cercanías motivan una queja del alcalde de Azuqueca Temas relacionados RENFE Transporte Azuqueca de Henares El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, acompañado por el concejal de Urbanismo, Juan Pablo Román, y la concejala de Juventud, Carmen Luque, ha vuelto a denunciar "los continuos retrasos que sufren los trenes de Cercanías" en la línea C2 que comunica Azuqueca con Guadalajara, Madrid, Alcalá de Henares y todo el Corredor madrileño.



"En el Ayuntamiento constantemente estamos recibiendo quejas de vecinas y vecinos que llegan tarde al trabajo, a clase o a sus citas médicas por la irregularidad que se registra en los horarios de los trenes", ha explicado el alcalde, quien ha calificado de "insuficiente" la actual oferta de trenes que comunican el municipio con Madrid y con Guadalajara.



"No debemos olvidar que la de Azuqueca no es solo la estación de los vecinos de aquí, también es la estación de los vecinos de Alovera, de Quer o de Villanueva, pudiendo prestar servicio a una población aproximada de 60.000 habitantes".



Por todo ello, el alcalde de Azuqueca ha enviado una carta al secretario de Estado de Transportes, Julio Gómez-Pomar, transmitiéndole "la preocupación que como alcalde me generan las numerosas quejas que a diario recibimos de nuestros vecinos y vecinas por el mal funcionamiento del servicio de Cercanías".



El alcalde mantuvo ya una reunión por este asunto con la gerente de Cercanías Renfe, Magdalena Bodelón, el pasado 13 de abril, en la que ésta mostró la voluntad de Renfe de solventar las irregularidades en la prestación del servicio. "Sin embargo, han pasado los meses y con el inicio del nuevo curso los continuos retrasos persisten, generando numerosos problemas a la ciudadanía de Azuqueca", ha indicado el alcalde.



"Para solucionar este problema he querido contar también con el apoyo del Gobierno regional, que ya en las reuniones que ha mantenido con el Ministerio de Fomento ha puesto este asunto sobre la mesa insistiendo en la necesidad de mejorar el servicio de Cercanías", ha añadido el alcalde. Por ello, el Ayuntamiento ha dirigido otra carta a la consejera de Fomento, haciéndola conocedora de las quejas recibidas por parte de los usuarios, con el objeto de que pueda reclamar al Ministerio medidas que corrijan los continuos retrasos en los trenes.