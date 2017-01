Un excremento como este puede costarte hasta 1.500 euros si te empeñas en no recogerlo

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. antonio

21/01/2017 hasta los cojones de los perros.

hasta los cojones de aguantar los pises, cacas de los perros, dununciarles ya pero buenas multas. Que les enseñen hacer sus necesidades en sus casas Canidos

21/01/2017 Falta de diligencia por todos.

Está bien lo,de los recintos para perros, pero una vez instalados hay que tener un mantenimiento y recoger las papeleras que están a rebosar, y la hierva se ha convertidos en un lodazal, no hay quien entre en el de el antiguo ferial. Encima no hay agua. Lo inauguran, se hacen lamfoto y luego se olvidan. Hemos avisado al Concejal y ni puto caso...así no hay quien entre en esos recintos. Ana

21/01/2017 Perfecto .

Me parece genial que lo sancionen. Y de paso que también multen a los guarros que dejan las bolsas de basura fuera de los nuevos contenedores soterrados. Que no he visto cosas más asquerosa dori

20/01/2017 chuletón.

La gran mayoria de los dueños de estos canes son los que luego nos ponen a caldo a los taurinos ya que se identifican con el animal cerdo. En cambio se comportan como tales cuando salen con sus perros. Rosendo

20/01/2017 Hasta los co...... .

Se tienen que pasar por los Manantiales ya que parece un estercolero. Yo

20/01/2017 Perfecta la idea.

No solo tendría que estar sancionado los boñigos de los chuchos, también sus meadas tendrían que estarlo. Dios cómo están las esquinas, las farolas, los árboles. Esos animales machos cuando salen a la calle lo primero que hacen es levantar la pata trasera, las hembras, todo lo contrario, se agachan para que no les salpiquen. A ver si aprenden de una vez sancionándoles económicamene. Pero lo dudo, ya utilizarán la artimaña de no censar a sus masccotas.