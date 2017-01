La posverdad también llega a Budia

Temas relacionados Opinión El alcalde de Budia anda con la mosca detrás la oreja. Como regalo, los Reyes Magos de Guadalajara o de Madrid, que no de Oriente, le echaron a su pueblo el abandono del cuartel de la Guardia Civil, sin previo aviso y como dice el regidor "a traición", que es como se suelen hacer las cosas cuando se quieren ocultar.



El fin de semana de Reyes los guardia civiles se fueron, así, sin más, sin avisarle al alcalde, lo que además está muy feo. Y es que en el pueblo sospechan que en realidad no volverán más, pese a que en la Subdelegación del Gobierno digan que el cuartel no está cerrado y que solo se "han trasladado de manera provisional" mientras se evalúa el estado del edificio para ver qué hay que hacer en el mismo.



Esto es lo que hoy definen los modernos como una posverdad, un neologismo utilizado en los últimos tiempos frecuentemente en política, que en castellano no es más que una mentira, para obviar la realidad de los hechos y adornarlos de tal modo que no parezca que las cosas son como son, sino como nos gustaría que fuesen.



Dado que los amigos de Budia en realidad quieren seguir manteniendo su cuartel y sus números de la Guardia Civil, en la Subdelegación se inventan la posverdad para endulzar la realidad.



En esta posverdad incluyen además que quieren hablar con el Ayuntamiento para abrir un punto en el que seguir atendiendo a la ciudadanía. O sea, que la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, o lo que es lo mismo el Gobierno de España, ahora quiere buscar un lugar nuevo para ubicarles provisionalmente cuando ya se han ido.



El mundo al revés: el sentido común dice que lo lógico y normal es que si los guardias civiles se tenían que ir de la casa cuartel por su supuesto mal estado y quieren que sigan prestando en otro punto del pueblo su servicio a la ciudadanía, deberían haberlo previsto antes de que llegasen los Reyes Magos; seguro que el Ayuntamiento habría colaborado activa y eficazmente, pues no en vano llevan tiempo ofreciendo soluciones a la situación del edificio.



En la misma posverdad se nos dice desde la Subdelegación que se han ido de manera provisional para hacer el informe técnico sobre el estado del cuartel, lo cual es una mentira como un templo de grande porque nadie necesita abandonar su casa para que le hagan los arquitectos un informe para hacer una obra.



Si además tenemos en cuenta que el subdelegado del Gobierno en Guadalajara visitó en diciembre de 2014, acompañado del teniente coronel Jefe de la Comandancia, las instalaciones del cuartel y en la nota pública que se hizo de aquel evento nadie dijo nada del mal estado de la casa, ¿habremos de suponer ahora que se ha deteriorado en tan solo dos años hasta el punto de tener que abandonarla?



En realidad ocurre lo que estamos pensando, lo que sospecha el bueno del alcalde: que alguien ha tomado la decisión de que la Guardia Civil debe irse de Budia y por eso se han marchado a escondidas, "a traición" que es como lo define en castellano puro el primer edil, que no tiene necesidad alguna de recurrir a la posverdad ante sus vecinos, sino a la realidad de un hecho cierto y constatable.



Y la otra realidad es que en unos momentos especialmente difíciles para el medio rural, que se siente solo y abandonado, con pueblos desérticos y una población envejecida y aislada, el elemento quizá más identificado históricamente con la presencia real y verdadera del Estado en el medio rural como es la Guardia Civil también nos la están quitando, poco a poco, pero sin pausa.



PD: Otra posverdad. Acuerdo de la Conferencia de presidentes sobre la Estrategia Nacional frente al reto demográfico:



Punto 2: "Elaborar y desarrollar, por parte del Gobierno de España, y contando la colaboración de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades Locales, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante".



Punto 3: "En dicha Estrategia, que deberá estar aprobada en 2017, habrán de ser consideradas las conclusiones y recomendaciones de la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España (creada en el seno de la Comisión de Entidades Locales del Senado), las propuestas y recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio del Senado sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña...."



Queda muy bonito, pero los mismos que han aprobado estos acuerdos son quienes permiten desde hace años que los españoles seamos ciudadanos de distinta categoría en función de la región en la que vivimos por sus dispares políticas fiscales; y son los mismos que permiten, sin inmutarse ni avergonzarse, que las personas dependientes sean consideradas con distintos derechos simplemente en función de la región de España en la que viven, aunque según dicen todos somos españoles e iguales (Constitución Española, art. 14).