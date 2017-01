¿Te gusta cómo ha quedado la recién recuperada botarga de Taracena?

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

23/01/2017 Solicitud de Rectificiación.

En el artículo se indica que el traje y la máscara son obra del artista, Jesús Trapiello. No es del todo cierto lo que se ha escrito y paso a exponerles lo correcto.

Efectivamente, la máscara fue un encargo que se hizo al artista y para ello se le pagó siendo, por tanto, propiedad del Pueblo de Taracena la máscara.

El sayo fue confeccionado, únicamente, por las mujeres del pueblo, desinteresadamente.

Por tanto el artista que mencionan no participó ni en el diseño ni en la confección del sayo.

La información sobre el diseño, los colores y presentación de la botarga se debe a las investigaciones llevadas por Jesús Orea y nuestra Alcaldesa Belén Sánchez Pastor.

Belen Sanchez

23/01/2017 Botarga.

El trabajo no sólo es de Jesús García. También la infomacion de que había botaga es de Jesús Orea y Belen Sanchez Pastor. Y el traje confeccionado por 5 mujeres de Taracena. Luli Calvo, Almudena Sanchez Pastor, Marga Menendez, Mamen Arejula Ortiz y Belén Sánchez Pastor. Quique

23/01/2017 Botarga centenaria.

Desde este foro quiero engrandecer y reconocer la estupenda la labor de nuestra Alcaldesa para volver a disfrutar, tras más de un siglo de silencio, de ésta rescatada botarga.

No quiero olvidar a aquellas mujeres que, desinteresadamente y con su esfuerzo, han conseguido materializar el colorido de cien años atrás. Merecen un reconocimiento en la historia de esta Botarga.

También es justo reconocer a nuestro artista y artesano, Jesús; artífice de la inédita y extraordinaria máscara que nuestro joven, jovial y extraordinariamente ´´alto´´ botarga pudo recorrer en nuestras calles y rincones para deleite y disfrute de niños, vecinos y muchos visitantes.

Tampoco quiero olvidar a nuestro estimado escritor ´´Ahumao´´: Jesús. Él ha contribuido y alentado, con su sabiduría y conocimientos, la conformación y correcto diseño del sayo.

Y, como no, un merecimiento especial a Clara y a Ángel. A ella, intendente de viandas, porque con sus experimentadas manos nos cocinó las ansiadas y riquísimas gachas que hacen honor en cualquier paladar que se precie. A él por la extraordinaria organización, logística e ímprobo esfuerzo para que todos los vecinos y visitantes pudieran saborear las exquisitas migas de Taracena y la carne de matanza en el día de San Ildefonso con la inestimable colaboración de Juan Pedro.

Por último, para concluir, sirvan estas palabras para animar a vecinos y visitantes su presencia el año que viene y disfrutar de la tradición rescatada.