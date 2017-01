La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha asegurado que antes de aprobar la Ley de Vivienda y Rescate Habitacional en la que trabaja el Gobierno regional, van a pedir al Ejecutivo central que defina "por ley el concepto de vivienda vacía", para que el texto autonómico no pueda ser recurrido.



La consejera de Fomento ha realizado estas manifestaciones en 'Castilla-La Mancha despierta' de Castilla-La Mancha Media, donde ha sido preguntada sobre el modo en el que el Gobierno regional va a articular uno de los puntos del Plan de Garantías Ciudadanas de Podemos, que contempla obligar a los "grandes tenedores" de viviendas a que las pongan a disposición de alquileres sociales. Al fondo, se aprecia la influencia de las negociaciones entre Podemos y el PSOE para alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos regionales de 2017.



La consejera, que ha indicado que por medio de esta ley que tendrá un gran "espíritu social" se quiere regular el derecho a la vivienda, ha dicho que, para ello, es "fundamental" que el Gobierno central "defina por ley el concepto de vivienda vacía" y "a partir de qué momento se considera que una vivienda está vacía".



"Al final, si aprobamos una ley que sea revolucionaria, como ha pasado en otras Comunidades Autónomas, si no se define por ley ese concepto se puede recurrir y no la pueden tirar abajo. Por eso estamos siendo muy cautelosos", ha defendido De la Cruz.



Dicho esto, la titular regional de Fomento ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los propietarios, asegurando que el Gobierno regional trabaja para hacer una Ley de Vivienda "sensata" y "útil" para los ciudadanos.