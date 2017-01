El PSOE acaricia la idea de ir a los tribunales en cuanto cobre la exCiudadanos Yolanda Ramírez

Noticias relacionadas Ramírez confirma que retiene para sí el asiento que le dio Ciudadanos en la Diputación Temas relacionados Ciudadanos PP PSOE Diputación de Guadalajara El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha adelantado que su grupo recurrirá a los tribunales la adjudicación de una dedicación exclusiva de la exdiputada de Ciudadanos Yolanda Ramírez que pasa a la condición de diputada no adscrita, si bien existe "delito de prevaricación o de malversación".



García ha hecho estas declaraciones este lunes ante la intención del PP de Guadalajara de llevar al pleno del próximo viernes la adjudicación a Yolanda Ramírez de una dedicación exclusiva "por el mero hecho de presidir una comisión informativa" que según ha añadido, "se ha reunido unas tres veces en lo que va de mandato".



También, ha indicado que solicitarán que la votación de este punto se haga "con carácter personalizado" puesto que, si resultara ser ilegal, "se derivarían responsabilidades para todos los que, con su voto, lo apoyen".



"Nadie justifica por qué se adopta este acuerdo que se lleva a pleno. Sólo les ha faltado decir que la diputada tenga dedicación exclusiva por llamarse Yolanda", ha criticado.



A juicio del diputado socialista se trata de un "caso evidente de corrupción política" y ha indicado, en referencia al PP, que va a materializar "el pago del precio pactado con la diputada tránsfuga para asegurarse durante el resto del mandato la mayoría absoluta que no le dieron las urnas".



Asimismo, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación ha recordado que Ramírez preside esa comisión "porque así se acordó en el acuerdo de investidura y no porque le corresponda a ella por derecho. Al romperse el acuerdo, a su parecer, "debería dejar de presidir esa comisión y mucho menos que lo haga con dedicación exclusiva".



Por ello, el portavoz socialista ha mantenido que se confirman sus "peores sospechas" y que se trata de "un caso claro de transfugismo político", al tiempo que ha recordado que el grupo político de Ciudadanos es el "principal perjudicado" y que resultaría "incomprensible que no ejerciera algún tipo de acciones".