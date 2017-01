Aure Hormaechea tercia en la polémica sobre el transfuguismo en Guadalajara y Azuqueca

Temas relacionados Opinión PP PSOE Azuqueca de Henares Blanco y Bellido, entre apaños y querellas



Entre apaños y querellas anda el ‘juego’ que estos días se traen entre manos los socialistas de Azuqueca, incluido por supuesto –como bruñidor indiscutible- Pablo Bellido, el que fuera alcalde de esta localidad y ahora dirige los destinos del PSOE de Guadalajara como su secretario provincial.



Un auténtico ‘vía crucis’ es lo que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con el ir y venir de denuncias cruzadas por parte del PSOE, la formación Ganemos a nivel nacional y la Coalición Ganemos-Hartos.Org y PT de Azuqueca. Como entre ‘pillos’ anda el juego, están a la gresca a ver si de resultas de su peculiar forma de actuar consiguen arrastrar al fango a quienes preferirían no entrar al trapo.



Sin embargo, el alcalde azudense, el socialista sr Blanco, quiere querellarse a toda costa contra no sabe quien, pero eso sí, disparando insinuaciones con las que intenta tapar sus tropelías, cometidas bajo las órdenes y el visto bueno de su jefe de filas, el sr Bellido.



Ambos urdieron la trampa –hace ahora un año- de aquel pacto inmoral e ilegal con el que los socialistas quisieron garantizarse una mayoría que les habían negado las urnas. Hay que recordarlo, porque fue así. El alcalde -y por supuesto Bellido- sabían que el concejal de Ganemos con el que pactaron había sido expulsado de la formación política hacía ya cinco meses. Sin embargo, con conocimiento de causa, cerraron los ojos, obviaron lo evidente –que tenían un nuevo socio de gobierno- y siguieron adelante con su ‘plan’. De esta forma, su ‘planazo’ se convirtió en un acuerdo, este sí ilegal, contrario al pacto antitransfuguismo. Eso sí, sellado con luz y taquígrafo, y anunciado con nota de prensa y foto incluida a todos los medios de comunicación.



Como en otros muchos casos, estábamos ante una puesta en escena con la que B&B –Blanco y Bellido- trataban de ‘tapar sus vergüenzas’ y, utilizando las palabras de algún otro socialista de la localidad, ante un "caso de corrupción política de libro", haciendo creer que los del PSOE son ‘lo más de lo más’ y que nunca han roto un plato, cuando en realidad nunca tiran con balas de fogeo, sino con auténtica munición, y preferiblemente con el Partido Popular en el centro de su diana.



A Blanco y a Bellido se les da bien tirar la piedra y esconder la mano, en un acto claro de cobardía, pero sus oscuras maniobras no pueden distraer por más tiempo sus verdaderas intenciones. Lo de aquel pacto fue una chapuza –otra más- para garantizarse el sillón, ejecutada a conciencia y bordeando la legalidad y la ética. Esa peculiar forma de hacer de los socialistas azudenses –pagando sus tropelías a escote ciudadano- ha traído meses después estas querellas –posibles, presuntas, supuestas… ya veremos-. De momento, Blanco y Bellido, tratando de defender lo indefendible, están en el punto de mira y han sacado a pasear toda su munición. Cuidado, porque el tiro les puede salir por la culata.





Aure Hormaechea es Presidenta del PP de Azuqueca y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca