El PP critica que Podemos no haya consultado a las bases si debían apoyar los presupuestos de Page

Temas relacionados David Llorente Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El diputado del Grupo Parlamentario Popular en Castilla-La Mancha, Antonio Lucas-Torres, ha acusado a "los gerifaltes de Podemos", en referencia al secretario general y al portavoz de Podemos en la región, José García Molina y David Llorente, respectivamente, de no consultar a las bases el apoyo a unos presupuestos autonómicos que "traerán dolor, pobreza y sufrimiento".



Así se ha manifestado este martes Lucas-Torres en su primera comparecencia como diputado regional en las Cortes, tras haber sustituido al 'popular' Juan José Gómez Prieto, en la que ha apuntado que quiere "saber por qué Podemos se ha vendido por dos platos de lentejas al presidente regional, Emiliano García-Page" y, también, ha denunciado que el Ejecutivo "no haya presentado el estado de ejecución presupuestaria" relativo al mes de diciembre del pasado año.



"García-Page y Podemos van a convertir a Castilla-La Mancha en la Venezuela española", ha criticado el diputado del PP, que ha justificado esta crítica afirmando que en la región existe paralelismo con el país latinoamericano en el "ocultismo respecto a la comunicación, el nivel de pobreza y en olvidar a quién genera y mantiene los puestos de trabajo, las pymes".



"Además de una dejadez, es otra golfería política más que están haciendo los gerifaltes de Castilla-La Mancha", ha añadido Lucas-Torres, que ha asegurado respecto al Plan Integral de Garantías Ciudadanas aceptado por el Gobierno regional como condición de Podemos para apoyar los presupuestos, que "ni habrá ley, ni plan, ni 119 millones de euros" en los presupuestos regionales de 2017.



En este sentido, el representante 'popular' en las Cortes regionales ha solicitado la dimisión tanto de García Molina como de Llorente "si no hay una partida concreta en estos presupuestos con los 119 millones de euros que promete Podemos".



"Es la primera vez que un grupo de la oposición, aunque no son oposición sino cómplices, desprecia la oportunidad, obligación y deber de los grupos políticos de poder hacer enmiendas para mejorar los presupuestos de los ciudadanos", ha apostillado Lucas-Torres, que ha tachado los presupuestos, sin conocerlos, de "antisociales".



Asimismo, el diputado del Grupo Parlamentario Popular ha acusado al Gobierno regional de no haber publicado todavía el estado de ejecución presupuestaria de diciembre, una actuación que no ha realizado porque, a su juicio, "se vería que Page ha hecho los mayores recortes en sanidad de la historia de Castilla-La Mancha".



Así, ha remarcado que de la partida presupuestaria de "50 millones de euros" para invertir en hospitales y centros de salud, el Gobierno regional "solo ha ejecutado el 3,8 millones, es decir, el 10 por ciento de la partida de inversiones", ha agregado Lucas-Torres.