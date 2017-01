PSOE y Ahora Guadalajara, juntos en la defensa de “Los 5 del Buero” para que no haya juicio

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

25/01/2017 Pero que me estás contando??.

No porque sea una fascista, si no porque es una NAZI que va dando palizas a la gente. Tú eres el que justificas a una NAZI... campeón Manolo C.

25/01/2017 Que sí.

O sea, que sí que lo justificas porque la chica es una fascista Piter Inglés

25/01/2017 No justifico nada.

¿yo he justificado la agresión? NO. Pero hay que tener morro para plantear eso como que pegaron a una pobre chica. Pegaron a una cabecilla de un grupo Nazi que se dedica a dar palizas a inmigrantes, gente de izquierdas y gays y lesbianas. Conocida por sus numerosísmas agresiones y el uso de la navaja. ¿de acuerdo? Las cosas como son y punto arrk

25/01/2017 verguenza.

cuatro agentes municipales que mantienen la acusación...¿serán los mismos agentes que se prestaron a declarar en contra de unos bomberos, resultas de lo cual ahora están esos bomberos sancionados?

Nada hubo delictivo en esa protesta, si mucha mala educación, de un senador del reino como de las heras por ejemplo. Pero había que dar una lección.

Y podría haberle pasado a cualquiera de los que allí fueron; las medidas represivas de sanchez seco son así, injustas, .Hay gente que le ha ganado varios juicios, lo que denota una clara persecución hacia determinadas personas por ejercer sus derechos, un uso de los recursos públicos en contra de quien él, y el PP consideran sus enemigos. Corrupción sistémica,amparada ahora por un juez que desatiende el criterio del fiscal, quien no ve delito y aun así hace pasar un calvario a cinco personas, y a sus familias.

Y no quien la hace no la paga, o acaso están pagando algo los corruptos del PP? y trillo?

y rato?



Manolo C.

25/01/2017 Ya estamos.

O sea, Piter, que justificas la agresión... Siempre las mismas tragaderas para según quién Fransua el Francés

25/01/2017 el tio de la vara.

Tienes razón ´´Juan Español´´. O Jaime Carnicero, o como te llames.... No es la misma vara de medir para todos.

Si alguien de Marte leyera tus palabras, creería que los profesores lanzaron cócteles molotov contra De las Heras mientras su dedo se quedaba encasquillado tras sacarse un moco, y que la ´´joven chica´´ salía de misa antes de regresar al internado de las Ursulinas. No justifico la violencia en ningún caso, pero tampoco me gusta ser demagogo...

NO hubo violencia en el Buero. Solo se manifestaron cientos de personas contra recortes de derechos fundamentales.

Ah, y lo de ´´dónde están las feministas....´´ está súper bien traido. Te ha faltado hablar de Venezuela y de los catalanes, mientras te terminabas el café... Piter Inglés

25/01/2017 what???.

4 años de cácel por manifestarse (derecho constitucional), no por ´´liarla´´. Un año de cárcel para un cantante por ´´humillar a las víctimas´´ en sus canciones pero el torero Gabriel Picazo puede decir que abonaría las cunetas con los podemitas y no pasa nada... Por cierto esa pobre joven tan buena e inocente de Murcia es conocida como ´´la intocable´´... Busca información sobre ella en Internet... Juan Español

24/01/2017 No es la Misma vara de medir .

Vaya cara que tenemos... la liamos , la hacemos y que no nos pase nada.

No hijo no, el que la hace que la pague.

Por cierto, hace 24 horas un numeroso grupo de jóvenes de izquierdas aparearon a una joven chica. Que valientes! Y encima todos contra ella... Donde están las feministas que no salen en defensa de tanta violencia machista.? No quiero ni pensar si los agresores hubieran sido de extrema derecha.