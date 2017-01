Heliocolor: Cuando cobrar del paro es un triunfo (después de casi un año sin poder hacerlo)

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

25/01/2017 Queremos trabajar.

Que intereses hay en que no se habrá la empresas si hay una oferta para crear puestos de trabajo..que no decidan los sindicatos.que decidan los trabajadores. juan de dios justo

24/01/2017 administrador concursal en contra.

La administracion concursa a rechazado una oferta de 800.000€ por la empresa y creació de puestos de trabajo por que dice que es insuficiente . Si de todas las maneras saque lo que saque de dinero los trabajadores no vamos a ver nada, no sera mejor los puestos de trabajo que eso si es seguro

Informaros haber si hay algo mas esto es raro Jesus

24/01/2017 Oferta de compra por Heliocolor.

Hay una empresa llamada litofinter que a ofertado por la compra de Heliocolor para abrir de nuevo y crear puestos de trabajo pero parece que es insuficiente para el administrador concursal