Hasta abril, por lo menos, Castilla-La Mancha no tendrá presupuestos

Temas relacionados Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Castilla-La Mancha para 2017, que asciende a 8.919,8 millones de euros, ya ha sido entregado en las Cortes regionales, listos para que los grupos lo "enriquezcan" con sus aportaciones y con la previsión de que pudieran ser aprobados a finales de marzo o principios de abril.



Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, después de hacerle entrega al presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, de un 'pendrive' con este proyecto de ley.



Las cuentas aumentan cerca de 500 millones más que el pasado año, elevando la cuantía total en un 5,9% y dan cabida con 119 millones de euros al Plan de Garantías Ciudadanas exigido por el Grupo Parlamentario Podemos.



ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP

El titular de Hacienda en la región ha considerado que "a finales de marzo o primeros de abril" el presupuesto debería estar aprobado, aunque, ha manifestado, que todo depende de que el PP presente una enmienda a la totalidad, por lo que se retrasarían los plazos establecidos.



Preguntado sobre si considera que los 'populares' presentarán enmienda a la totalidad, ha manifestado que "podría decir que sí", aunque ha considerado que "las críticas parecen bastante superfluas" y en el PP deben "esperar a conocer el texto para hacer críticas", que confía en que sean "constructivas".



Asimismo, ha negado que en las cuentas se hayan pactado enmiendas parciales con el Grupo Parlamentario Podemos y se ha mostrado seguro de que las habrá por parte de la formación morada.



Minutos más tarde, el Grupo Parlamentario Popular confirmaba que presentará enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha.



A preguntas de los medios sobre si finalmente presentarán esta enmienda, el portavoz de los 'populares', Francisco Cañizares, ha contestado con un escueto "pues sí", después de haber expresado diversas críticas sobre los mismos previamente.



"No nos convencen en la forma en la que se han presentado y de lo que vamos conociendo, tenemos bastante datos para decir que estos presupuestos son nefastos para Castilla-La Mancha", ha manifestado Cañizares, que ha añadido que en el PP tienen "una visión clara de que son el camino inevitable a una subida masiva de impuestos".



También se ha preguntado si Podemos ahora no va a presentar enmiendas, al incluirse en este proyecto de ley los 119 millones de euros para su Plan de Garantías. "¿Qué pasa, que Podemos no va a presentar enmiendas? Ya no les interesa que los interinos cobren en verano, el amianto, o que se cobren ayudas para que Talavera sea ciudad del deporte", ha reprochado Cañizares mostrando una "enorme preocupación" por que, al incluir la partida que reclamaba la formación morada para este plan, "ya está todo solucionado".



TECHO DE GASTO

En cuanto al techo de gasto, Ruiz Molina ha indicado que se aprueba automáticamente, aunque, debe dar cuenta a los grupos parlamentarios de la ampliación del mismo, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y gracias al aumento de una décima adicional en el objetivo de déficit, elevándose hasta 5.960 millones, 36 millones más que el aprobado en el mes de septiembre del pasado año.



Preguntado por la cuantía que destina el Gobierno regional al Ente Público regional, actualmente Castilla-La Mancha Media, el consejero de Hacienda no ha cuantificado el montante total de la partida, pero ha admitido que no entra en su cabeza introducirla como "ampliación de capital sino como transferencia de crédito".