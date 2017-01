Anuncian desde Toledo manifestación el 11 de febrero en Guadalajara en apoyo de “Los 5 del Buero”

Temas relacionados Podemos Cortes de Castilla-La Mancha Toledo Juzgados Policía Local La plataforma en favor de 'Los cinco del Buero' ha convocado una manifestación para el sábado, 11 de febrero, a las 12.00 horas, para pedir su absolución en un recorrido que partirá desde el Teatro Buero Vallejo y llegará hasta el Ayuntamiento de Guadalajara.



Así lo ha dado a conocer este miércoles el portavoz de la plataforma, docente de secundaria e imputado en la causa, Miguel Ángel Santos, durante la rueda ciudadana organizada por Podemos Castilla-La Mancha, en la que ha estado acompañado del secretario de Movimientos Sociales y Relación con la Sociedad Civil de Podemos, Pedro Vozmediano.



Santos ha exigido el derecho de los ciudadanos a expresarse en una protesta social y ha recordado que "han sido más de cinco años de angustia que ahora llega al final", pues el 14 de febrero, a las 10.30 horas, está prevista la vista del juicio.



Según ha señalado el portavoz de la plataforma, el resultado "debe ser la absolución" porque la propia Fiscalía "no ve indicios de delito por ningún lado y pide el sobreseimiento de la causa". Por esto, ha criticado que se haya elevado la instrucción a lo penal de algo que "no es constitutivo de delito".



La cuestión, ha continuado, es que "los cargos políticos no aguantaron la crítica y ahora piden cárcel por denunciar el mayor ataque a la escuela pública, a la sanidad y a los servicios sociales que se ha vivido en Castilla-La Mancha".

Muestran "prepotencia" y solo vienen a decir "decir que su estrategia política es criminalizar para atemorizar y meter miedo con multas, algo que son artimañas de la policía franquista", ha resaltado Santos.



MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

A preguntas de los medios en relación a la moción que elevarán PSOE y Ahora Guadalajara al Pleno del Consistorio de este viernes, 27 de enero, para pedir al Grupo Municipal Popular que retire los cargos, Miguel Ángel Santos ha transmitido que "posiblemente Ciudadanos se abstenga, lo que supondría ganar la moción y poner de manifiesto que las fuerzas políticas apoyan a 'Los cinco del Buero', que podría hacer reflexionar al alcalde y al PP de Guadalajara de su brutalidad". Cabe recordar a este respecto que el Ayuntamiento de Guadalajara no está personado en el caso, que ha seguido su curso judicial por la denuncia que presentaron varios policías locales.



Santos ha reconocido que no ha habido ningún tipo de acercamiento con el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara hasta el momento.



Por último, ha recalcado que acudirán al juicio "con la conciencia tranquila de no haber cometido delito alguno", por lo que esperan que el juez así lo entienda".



Por su parte, Pedro Vozmediano ha mostrado su "absoluta solidaridad" y la de Podemos Castilla-La Mancha con la plataforma en favor de 'Los cinco del Buero'.



Los hechos tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2011 cuando unas 500 personas se manifestaron contra los recortes del anterior Gobierno regional. Posteriormente, se les requirió identificación a varios asistentes y se mandaron investigar los hechos. Fue entonces cuando cuatro profesores y un activista fueron denunciados, pidiéndose para ellos multas por valor de 7.000 euros y hasta cuatro años de prisión.