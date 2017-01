Echániz propondrá en el Congreso del PP que su partido cree un “sanedrín” de cesantes

Temas relacionados PP El portavoz del PP en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, José Ignacio Echániz, ha presentado una enmienda al XVIII Congreso Nacional del PP para potenciar la formación de los jóvenes afiliados del partido y con el pretendido propósito de "contrarrestar" a Podemos.



También propone el exdiputado por Guadalajara que el presidente del partido pueda rodearse de un "sanedrín" o "consejo de Estado del PP" compuesto por exministros y exaltos cargos con "gran experiencia" que puedan asesorarle sobre diversos temas en un momento determinado.



Echániz, que fue consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y después en la de Castilla-La Mancha, ha explicado a Europa Press que quiere abrir esta "reflexión interna" en el PP para aprovechar y fomentar la participación dentro del partido tanto de las personas mayores como de los más jóvenes afiliados.



Se trata de dos propuestas a la ponencia Política y de Estatutos que ha coordinado el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, un documento que ha recibido más de 1.200 enmiendas y que se debatirá el viernes 10 de febrero en el plenario del cónclave del PP. Los 3.128 compromisarios podrán estar presentes y votar en esa sesión.



Echániz, que todavía es secretario de Sanidad y Asuntos Sociales en el PP, quiere que los cargos del partido en activo puedan formar a los afiliados más jóvenes del PP, muchos de ellos en Nuevas Generaciones. Según ha subrayado, los miembros de Podemos cuentan con una "capacidad dialéctica que hay que contrarrestar".



Como ejemplo de esa formación interna ha puesto lo que hacen en Alemania formaciones como la CDU y su fundación Konrad Adenauer, con un "potente departamento de formación". "Es una oportunidad para contarle a nuestros jóvenes por qué hacemos las cosas y explicarles nuestra filosofía", ha señalado.



EL "SANEDRÍN" DE RAJOY

En su otra enmienda, Echániz propone crear una especie de "sanedrín" o "consejo de Estado del PP" compuesto por exministros y exaltos cargos que puedan asesorar a Mariano Rajoy y a la cúpula del PP sobre diversos asuntos de forma gratuita.



El diputado del PP ha indicado que se trata de que el partido aproveche la "gran experiencia profesional y técnica" que tienen esos miembros del PP que han ocupado altas responsabilidades tanto en el Ejecutivo como en otros ámbitos. De hecho, ha abierto la puerta a que jueces y militares también puedan afiliarse una vez jubilados y aportar al PP desde sus ámbitos de experiencia.



"Creo que esto no está bien resuelto porque tiene que ser posible aprovechar su bagaje y experiencia", ha manifestado, para añadir que en muchos casos son personas con 60 años que quieren seguir aportando al partido y a la vida pública. Eso sí, sus informes no serían "vinculantes" sino que tendrían carácter consultivo.



Echániz ha dejado abierto el nombre de este "sanedrín" o "consejo asesor" al ponente de Estatutos, Martínez-Maillo, quien le ha trasladado que no ve con desagrado esta propuesta, si bien tenía que consultarla con Mariano Rajoy.