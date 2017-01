Desde 129 euros es posible ir de balnearios con el IMSERSO: toda la información, aquí

El Programa de Termalismo del Imserso para la temporada 2017 contará con 208.500 plazas, repartidas en los 105 balnearios participantes, de los cuales nueve se encuentran en Castilla-La Mancha, con el objetivo de que los mayores puedan disfrutar de unas vacaciones de salud y relajación y contribuir también a la desestacionalización del sector.



Los turnos del Programa, que este año cumple 28 años, tendrán una duración de 12 o 10 días (once o nueve pernoctaciones) en régimen de pensión completa. Los primeros arrancarán en febrero y los últimos finalizarán en diciembre de 2017, según recoge el calendario establecido.



El Imserso contribuirá a la financiación del coste de las plazas con una aportación económica media por plaza de 170,63 euros, oscilando el importe entre 128,70 euros y 214,50 euros, en función del tipo de turno y el mes de su desarrollo. Una aportación que se hará efectiva por el organismo dependiente de Sanidad al establecimiento termal.



Pueden optar a una plaza pensionistas por jubilación o incapacidad; pensionistas por viudedad a mayores de 55 años; aquellos mayores de 60 años que sean perceptores de préstamos por desempleo y todos aquellos mayores de 65 años que no estén jubilados. También las personas de nacionalidad española que residan en el extranjero, siempre y cuando perciban una pensión de la Seguridad Social.



Para los turnos de febrero hasta agosto (ambos inclusive) la resolución de convocatoria contempla, tras la finalización el pasado 13 de enero del plazo de presentación de las solicitudes, la posibilidad hasta el 12 de mayo de inclusión en el orden que corresponda en la lista de espera.

Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre (ambos inclusive) los plazos son: hasta el 12 de mayo con prioridad de adjudicación y hasta el 31 de octubre para su inclusión en la lista de espera para cobertura de plazas que vayan quedando vacantes. En estos turnos, la resolución se notificará en la segunda semana del mes de julio.



105 BALNEARIOS

Los balnearios que participan en el programa se reparten en trece de las 17 CC.AA. y en 105 establecimientos termales de los 117 balnearios abiertos al público en España, lo que supone la participación en casi el 90,5% de los declarados de utilidad pública.



Los 105 balnearios participantes se reparten concretamente entre Galicia (20), Cataluña (14), Extremadura (11), Andalucía (11), Castilla y León (6), Castilla-La Mancha (9), Aragón (9), Comunidad Valenciana (7), Cantabria (6), País Vasco (3), La Rioja (3), Navarra (3) y Murcia (3).



Las solicitudes de plazas pueden presentarse personalmente o por correo postal en los Centros de Mayores, en las Direcciones Territoriales del Imserso y en los centros que designen los órganos de las Comunidades Autónomas o a través de la web www.termalismosocial.es.



VALORACIÓN DE REQUISITOS

La adjudicación de plazas se efectúa de acuerdo con la puntuación obtenida por los expedientes, teniendo en cuenta los balnearios y los turnos solicitados.

La participación en el programa requiere una valoración previa de las solicitudes y el grado de necesidad del tratamiento termal. También se valoran los ingresos mensuales del solicitante y, en su caso, de su cónyuge, y la edad.



Además, para obtener plaza se valora haberla solicitado o no en los dos años anteriores y no haber disfrutado del Programa en el último o penúltimo año. También si el solicitante es miembro de una familia numerosa y su categoría.



SERVICIOS INCLUIDOS

Los servicios incluidos en el Programa del Termalismo del Imserso, que nació en 1989 con el fin de mejorar la calidad de vida nuestros mayores, son alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles de uso compartido, así como una póliza colectiva de seguro turístico.



Los tratamientos termales básicos comprenderán el reconocimiento médico al ingresar en el balneario para prescribir el tratamiento adecuado a cada persona; el tratamiento termal básico y el seguimiento médico del tratamiento.