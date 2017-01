Alejandro Ruiz a los diputados del PP: “Pensad muy bien lo que vais a votar” este viernes

Noticias relacionadas El PSOE acaricia la idea de ir a los tribunales en cuanto cobre la exCiudadanos Yolanda Ramírez Desde la Diputación estallan contra los socialistas, a los que llaman “cínicos” e “hipócritas” Temas relacionados Alejandro Ruiz Ciudadanos Diputación de Guadalajara El delegado territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha anticipado este martes que si se termina por materializar "el apaño" entre el Partido Popular y la exdiputada de la formación naranja en la Corporación Provincial de Guadalajara, Yolanda Ramírez, en relación a su dedicación exclusiva, no descartan adoptar las "medidas oportunas", que pasarían por acudir a los tribunales.



Según ha explicado en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el partido ahora mismo están a la expectativa de lo que pueda pasar en el pleno del próximo viernes en la Corporación Provincial en torno a la liberación de Ramírez, pero ha pedido a los diputados del PP que "piensen muy bien lo que van a votar".



En este sentido, les ha instado a no dejarse "arrastrar ante una situación que tiene todos los visos de ser bastante prevaricadora".



Sobre el comunicado del equipo de Gobierno en la Diputación de Guadalajara donde el Gobierno del PP dejaba patente que no considera tránsfuga a la exdiputada de Ciudadanos, al entender que se daban unas discrepancias personales, Ruiz lo ha calificado como un "insulto a la inteligencia".



"Estábamos acostumbrados a los plasmas de Rajoy y ahora tenemos los comunicados de Latre", ha apostillado tras puntualizar que, lo normal ante este tipo de situaciones hubiera sido que el presidente de la Corporación Provincial o la vicepresidenta, Ana Guarinos --también presidenta del PP en la provincia-. hubieran comparecido y se hubiese sometido a las preguntas de los periodistas.



"No hemos tenido el plasma" por falta de medios pero "hemos tenido el foliazo de Latre" en referencia a la nota de prensa remitida a los medios de comunicación, ha precisado Ruiz, tras preguntarse en voz alta a quién favorece el que Ciudadanos no esté ya en la Diputación Provincial.



"Es vergonzoso y un insulto" ha reiterado a la par que ha manifestado que otra cosa sería tomarles por tontos y "que nos tomen por tontos es lo que nos faltaba".



Para el delegado territorial de Ciudadanos el "encamamiento" que algunos quieren hacer ver que hay entre su formación y el PP "es falso", porque "Ciudadanos no se encama con nadie".



Ha incidido en que lo que ha pasado en Diputación con Yolanda Ramírez y la actuación del PP "deja muy mal" a una parte del PP de Guadalajara y aquí ha hecho referencia explícita a la dirección encabezada por Ana Guarinos.



Tiene claro Ruiz que precisamente a Guarinos no le importaría que se "enturbiaran" las relaciones en el Ayuntamiento con el PP, y cree que hasta en ese punto "ha sido astuta".



En referencia concreta a la actitud de Yolanda Ramírez al dejar Ciudadanos, ha señalado que "desde el primer día no hizo oposición" en la Diputación, incluso ha señalado que cuando le pidieron explicaciones, no las dio, y que a medida que ha avanzado el tiempo han visto "movimientos raros" sin recibir ninguna explicación.



Para Ruiz, todo esto ha conllevado "decepción y pena", ya que en su opinión, la formación que lidera podría haber hecho un "buenísimo trabajo" en la Diputación de Guadalajara con la entrada de un partido político que iba a "romper ese juego de alianzas" en una Diputación que a su juicio es un órgano "clientelar" que vive "por y para el aparato de los partidos y no para los pueblos de la provincia".



"Teníamos una situación de oro para romper esa situación clientelar" en la Diputación, ha señalado Ruiz tras ironizar y dar la enhorabuena a quien deba recibirla.



El futuro de Orlena de Miguel

En cuanto a la entrada de Orlena de Miguel en el equipo de Albert Rivera, tiene claro Alejandro Ruiz que es una "recompensa" a su trabajo no sólo por la provincia sino en la región, y piensa que esto la sitúa también "en el núcleo" que rodea al líder nacional y que reforzará las sinergias con la propia provincia alcarreña y con la región.



"Con esto se refuerzan más los lazos entre la dirección general del partido y la región", ha interpretado.