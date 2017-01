¿Un 18 por ciento de paro es una buena noticia?

Temas relacionados Economía Empleo Paro Opinión Guadalajara (Provincia) Castilla-La Mancha El año 2016 ha resultado ser bueno para el empleo en Castilla-La Mancha, una circunstancia que todos los responsables políticos regionales y locales harían muy bien en evitar apuntarse como mérito propio.



En una sociedad capitalista, el primer responsable de la creación de nuevos puestos de trabajo es (o debiera ser) el empresario. Lo hará si hay expectativa de beneficio, en razón de la coyuntura. Tal como están los mercados, para influir en eso no se basta solo el Gobierno de la Nación, que si ha conseguido mejorar los datos del paro con sus medidas lo ha sido precarizando el empleo hasta niveles que muchos nunca habían llegado a conocer y casi nadie se atrevió jamás a sospechar.



El paro bajó en 27.800 personas en Castilla-La Mancha durante 2016, con lo que la tasa de paro se situó en el 22,14%. Con respecto al año anterior, un 11,27% menos aunque el número total de desempleados entre las cinco provincia es todavía de 219.000, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En Guadalajara son 110.500 los que trabajan a cambio de un salario, aunque las más de las veces sea escaso. Otros 24.000 no tienen empleo y les gustaría tenerlo, lo que da una tasa de paro del 17,85 por ciento. De ellos, 13.000 son hombres y 11.000 mujeres, en números redondos. Tampoco en esto hay paridad, ya ven. Ni entre los que están empleados: 61.800 hombres, 48.700 mujeres.



Por debajo de las cifras estamos todos nosotros, intentando sobrevivir. Como para que encima venga alguno vestido de padre (o madre) de la Patria y pretenda que le demos las gracias. No hay de qué.