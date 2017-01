SIGÜENZA. Actuación de Irish Treble.

La V Edición del Segontia Folk se cierra este sábado con el grupo Irish Treble, formado por ocho jóvenes (cuatro músicos y cuatro bailarinas) que se han unido en un proyecto con el que dar a conocer la música y la danza irlandesa y hacen disfrutar al público con ritmos y pasos vibrantes.



La cita es en el Auditorio de El Pósito, a las 20:30 horas.



Su repertorio se compone de originales arreglos de temas del folklore irlandés, composiciones propias y versiones de temas de diversos estilos que, junto con las bailarinas, hacen de la música y la danza irlandesa un verdadero espectáculo, apto para todos los públicos, combinando tradición y modernidad.



En su espectáculo incluyen desde bailes tradicionales del siglo XVIII hasta modernas coreografías 'show-style', al son de reels, jigs, slip-jigs y demás ritmos típicos de la música irlandesa interpretados por músicos en directo.



La danza irlandesa se ha convertido en una parte importante y significativa de la cultura de Irlanda. El origen de este baile parece remontarse a las danzas circulares que realizaban los druidas en sus rituales religiosos, de las que se conservan, por ejemplo, las formaciones en anillo.



Desde entonces el baile irlandés ha ido evolucionando, convirtiéndose en fiel reflejo de los constantes cambios sufridos por el pueblo irlandés a lo largo de los siglos, a través de las migraciones e invasiones que conforman su historia.



El resultado es una fascinante fusión de culturas que da lugar a un baile rápido, enérgico y evocador, origen de estilos tan conocidos como el claqué.



Aunque en los últimos años esta danza ha ganado gran popularidad gracias a modernos espectáculos como “Riverdance” y “Lord of the Dance”, muchos de sus ritmos y estilos siguen siendo grandes desconocidos. Irish Treble pretende dar a conocer este particular estilo de música y baile en todas sus variantes.