Guarinos sostiene que “no ha habido transfuguismo” en la marcha de Yolanda Ramírez de Ciudadanos

Temas relacionados Bellido Ciudadanos Guarinos PP PSOE Diputación de Guadalajara La presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, ha hablado por primera vez de la dimisión de la única diputada provincial de Ciudadanos como miembro de la formación naranja, Yolanda Ramírez. Lo ha hecho en Toledo y para rechazar las críticas del PSOE, que apuntan a un caso de "transfuguismo" y recalcando que el PP tiene "la conciencia muy tranquila". Desde Ciudadanos también en lamentado lo ocurrido y lo han definido como transfuguismo, pero más tarde y con menos vehemencia que los socialistas.



Ramírez dejó de formar parte de Ciudadanos pero mantiene su acta de diputada con las mismos haberes pese a ser no adscrita. Esta circunstancia ha sido criticada por los socialistas alcarreños, que en los últimos días han apuntado a la propia Guarinos como "responsable" de la salida del partido de la diputada provincial, cuyo voto fue decisivo para decantar al Gobierno en favor de los 'populares' en la investidura.



El problema, de Ciudadanos

Ante las amenazas del PSOE de acudir a los tribunales, Guarinos ha puesto el acento, a preguntas de los medios tras una rueda de prensa, en que este episodio "es un problema de otro partido" que en ningún caso "va a afectar ni al PP ni a la Diputación".



"Si alguien tiene que ir a los tribunales, que se vaya, pero todo se ha hecho de conformidad con la legislación vigente", ha argumentado, recalcando que el PSOE en el Ayuntamiento de Azuqueca si pactó con "tránsfugas" en la pasada legislatura. "Que vayan a los tribunales. Tenemos la conciencia tranquila, no hay transfuguismo y no se está vulnerando nada".



El PSOE replica a Guarinos también desde Toledo

En una rueda de prensa posterior, la socialista Cristina Maestre ha insistido en que para el PSOE sí se trata de un caso de transfuguismo, al tiempo que ha criticado que las palabras de Guarinos "no han servido de explicación".



"Nosotros pensamos que el tiempo dará y quitará razones. Si ellos siguen manteniendo a esta señora cobrando de la Diputación, blanco y en botella", ha zanjado.