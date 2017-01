Se buscan jóvenes españoles cualificados... en todo el mundo

Temas relacionados Empleo Paro Unión Europea Si bien los jóvenes españoles actuales tienen dificultades para encontrar puestos de trabajo acordes con su preparación en nuestro país, sus posibilidades de encontrar empleo en Europa y Estados Unidos nunca habían sido tan favorables.



Los profesionales españoles cualificados, sobre todo los más jóvenes, son altamente valorados y reconocidos en Europa y Norteamérica. De hecho, el incremento de trabajadores españoles en Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y otros estados europeos está siendo exponencial.



Cuando se trata de encontrar buenos profesionales, altamente preparados y con ganas de hacer las cosas bien, los jóvenes españoles se convierten en un activo muy valorado por las compañías nacionales y multinacionales de estos países.



A menudo, gracias a la globalización y los avances en la comunicación mundial, ni siquiera es necesario dominar el idioma de origen para acceder a un puesto de trabajo cualificado. Esto ocurre, por ejemplo, en algunos países escandinavos, Holanda y Alemania, donde muchas empresas han adquirido como idioma profesional el inglés: muchas empresas de internet con sede fuera de España como Zalando, Auto1, o Babbel demandan profesionales que hablen español nativo.



Profesionales españoles en el mundo

Cada vez es más sencillo encontrar un futuro prometedor en el extranjero. De hecho, ya hay más de 2,3 millones de españoles trabajando en el exterior. Desde que se inició la crisis económica en España, el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) ha aumentado en casi un millón de personas, y este indicador sigue creciendo. Se trata de un 56 % por ciento más de los datos reflejados en 2008.



La demanda de profesionales cualificados en Europa y Estados Unidos crece exponencialmente, al tiempo que la preparación, la profesionalidad y la predisposición de los jóvenes españoles resulta cada vez más demandada. Además, los buscadores de empleo internacional presentes en internet facilitan mucho las cosas a la hora de encontrar empleo fuera de nuestras fronteras.



Herramientas de interés para encontrar empleo fuera de España

Internet está plagado de sitios web, aplicaciones y recursos que ponen en contacto a empresas extranjeras con potenciales trabajadores españoles. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los jóvenes nacionales distintos enlaces y contactos para encontrar trabajo en el extranjero como funcionario vinculado a la presencia española en el exterior.



Asimismo, existen páginas web muy recomendables que permite realizar búsquedas por sectores y ciudades, como Indeed para el mercado laboral alemán, Empleo Francia para el mercado galo, From Spain to UK para Gran Bretaña, o Europeos.es para cualquier país del continente.



Como asegura la psicología motivacional: los problemas son oportunidades en ropa de trabajo. Por eso, los jóvenes españoles cualificados se encuentran en excelentes condiciones para desarrollar una carrera profesional de alto nivel... en Europa o América. Solo necesitan, para ello, cambiar el chip y asumir que el mundo se ha globalizado y está repleto de oportunidades.