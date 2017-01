¿Tienes un Volkswagen? Así se están haciendo las revisiones de los coches afectados por el fraude

Temas relacionados Consumo El director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, junto con los responsables del área de Consumo han mantenido una reunión con representantes de Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor) y Volkswagen-Audi España para abordar el cumplimiento de los compromisos acordados por esta compañía en relación con las emisiones.



Durante el transcurso de este encuentro, representantes de Volkswagen-Audi España informaron acerca de la dimensión del problema que ha afectado en España a alrededor de 490.000 vehículos correspondientes a distintas marcas de vehículos con motores diésel EA189 en sus versiones 2.0, 1.6 y 1.2, producidos en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2015, ha informado la Junta en nota de prensa.



Asimismo, se expusieron las medidas adoptadas por Volkswagen-Audi España al respecto. Las soluciones técnicas que se han desarrollado son la actualización del software de la centralita de gestión de motor y, en el caso de los motores 1.6, se ha contemplado también la incorporación de un estabilizador de flujo que mejora la medida y dosificación del aire que entra en el motor.



La complejidad de todo este proceso viene derivada de la combinación de marcas, modelos, acabados y versiones de vehículos afectados, lo que implica manejar 740 versiones de software diferentes que cada una de las entidades de homologación tiene que certificar y homologar.



Todo esto implica que para habilitar una solución técnica se deba pasar por una primera comprobación por parte de la marca, para después ser verificada por la entidad de homologación y, finalmente, ponerse en práctica por los concesionarios y servicios oficiales cuando el cliente acude a sus talleres.



Las soluciones técnicas comenzaron a habilitarse en enero del pasado año y hasta la fecha se han homologado una tercera parte de ellas. El compromiso de Volkswagen-Audi España contempla que, una vez habilitadas las soluciones técnicas en su totalidad y antes de terminar el presente año, se hayan logrado aplicar en todos los vehículos afectados en nuestro país. Esta medida alcanzaría en España al 90 por ciento de los coches afectados, pues el otro 10 por ciento podrían haber sido exportados o bien dados de baja.



Hasta la fecha, más del 30 por ciento de los afectados han acudido a la reparación de sus vehículos, habiendo resultado ésta de forma satisfactoria y siendo el promedio de reparación unos mil vehículos diarios.



COMUNICACIÓN A LOS AFECTADOS

Conforme se van habilitando las soluciones técnicas se notifica por carta a los propietarios de vehículos afectados, adjuntándoles la información pertinente e instándoles a acudir al concesionario de la marca correspondiente que considere. Asimismo, se les transmite que la reparación no supone merma alguna de las prestaciones del vehículo.



La operativa concluye con la llamada del concesionario, en caso de no haber obtenido respuesta del cliente en el plazo de tres semanas desde el envío de la notificación por carta.

No obstante, las respectivas páginas web de las marcas afectadas contienen información específica con prestaciones y un buscador de vehículos afectados por número de bastidor, videos relativos a la aplicación de las soluciones técnicas, el mapa de concesionarios, un compendio de preguntas frecuentes, el teléfono gratuito de atención o el formulario para que el cliente solicite que le llamen.



Asimismo, la compañía se compromete a expedir un certificado en relación con la potencia, el par motor, las emisiones de dióxido de carbono y el ruido del motor una vez aplicadas las medidas referidas.



Los usuarios afectados deben tener en cuenta que las soluciones técnicas se aplican en un tiempo inferior a treinta minutos y no suponen coste alguno, ya que tanto la mano de obra como los materiales utilizados son reembolsados por la marca a los distintos concesionarios, incluyendo la opción de soluciones de movilidad para el cliente.



La Dirección General de Salud Pública y Consumo ha trasladado esta información de interés a los usuarios de los vehículos afectados y, asimismo, ofrece sus servicios y los de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor de la región para canalizar cualquier incidencia que se observe respecto de los compromisos que Volkswagen-Audi España ha asumido al respecto, una vez hayan sido requeridos para la aplicación de las oportunas soluciones técnicas.