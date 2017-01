El transfuguismo se hace pura literatura en la Diputación

Noticias relacionadas Guarinos sostiene que “no ha habido transfuguismo” en la marcha de Yolanda Ramírez de Ciudadanos Quienes entienden el periodismo como la reproducción fiel de las notas de prensa quedarán desencantados ante una información como esta, en la que el arriba firmante opta por ir más allá de los puros hechos para ubicárselos al lector, para su mejor comprensión. Como si al lector le importara algo lo que se cocía este viernes en el salón de plenos de la Diputación...



Lo vivido en la lluviosa mañana del 27 de enero de 2017 en la Plaza de Moreno es tan propio de la tradición española como la tortilla de patata o las corridas de toros. Sólo desde ese distanciamiento que da la Historia (con su mayúscula incluida) es posible trazar la reseña de un nuevo caso de transfuguismo como tantos de los que ha habido en Guadalajara desde el 1979 para acá. Ni mejor ni peor que el de Francisco Sáenz Lorente, Fernando Planelles o, más cerca en el tiempo, el pintoresco devenir de Diego Parra compartiendo gobierno municipal en Azuqueca de Henares antes de su tocata y fuga final.



Por eso, lo más admirable es que Jesús Herranz haya asumido el trago de defender con vehemencia a su compañera Yolanda Ramírez (quizá un poco más compañera que lo que puedan ser para él los diputados del PSOE o de Ahora Guadalajara; quizá tan compañera como los suyos propios del PP) y para hacerlo haya recurrido a la ironía, la socarronería y las citas literarias.



Enfrente, Julio García –que de evolución militante tiene experiencia sobrada– prefería intentar convencer/convencerse/convencernos por agotamiento, con intervenciones de media hora a tanto alzado. El diputado Francisco Riaño (que es la mitad de Ahora Guadalajara, con permiso de María Gallego) prefería cuestionar al secretario accidental. Pellizcos de monja.



Jesús Herranz, ante las miradas silentes y ausentes de Ana Guarinos, se llegó a remitir al Tribunal Constitucional durante los veinte minutos de fuegos de artificio con los que empezó la sesión para discernir, simplemente, si Yolanda Ramírez tenía derecho a una segunda intervención. Lo irónico es que cuando la consiguió y la usó, fue para muy poco. Ya no había más que leer.



Pero el arte de mejor factura es el que más inutilidad práctica acredita: el alcalde de Molina de los Condes fue capaz de citar el "Julio Cesar" de Shakespeare para zaherir a Julio García como no habría conseguido ni dándole de paraguazos: "Como todos ustedes son honrados, voy a defender a doña Yolanda García de su linchamiento". La detallada recreación de la escena en que Bruto se justifica fue una delicia... al menos para los que no cayeron víctimas del sopor y de la alta temperatura de la calefacción. También se acogió Herranz a la memoria del emperador Asoka de La India para hablar de la tolerancia y el entendimiento, 23 siglos después. O a Ludwig Wittgenstein para razonar sobre las ventajas del entendimiento, pero a la luz del siglo XX. O a Antonio Muñoz Molina en "El País", ese diario que con sorna matizó que "no forma parte del PP", y en el que el padre consorte de Manolito Gafotas descubría tiempo atrás que "lo que uno más admira es lo que elige denostar, ser resabiado es más importante que ser sabio". O entretenerse en citar a Gabriel Albiac para dirigirse a su protegida Ramírez y condolerse con ella: "Usted no ha sabido ser invisible, se le ha visto demasiado por la provincia y eso no se perdona".



Por debajo del gran despliegue de Herranz para convertir la Casa Palacio en un esbozo de Academia griega quedaba lo inverosimil, lo absurdo, lo conocido, lo previsible, lo inevitable y lo tragicómico, todo mezclado:



"El acta le pertenece a ella, ella fue la que juró el cargo, no su partido. No tiene por qué renunciar a su acta". (Jesús Herranz)



"Tengo reconocidos unos derechos como diputada" (Yolanda Ramírez).



"No es un caso de transfuguismo, por más que se empeñen. Lo único que he hecho es cursar mi baja en un partido político, nada más. No entiendo el escarnio público que se ha hecho". (Yolanda Ramírez)



"Señor García, ¿usted y el PSOE qué están ganando con esto? O, más bien, ¿qué están perdiendo? ¿Por qué habla tanto cuando tiene tanto que callar, señor García? (Yolanda Ramírez)



"No tiene legitimidad para hablar de regeneración política, señora Ramírez". (Julio García)



"Somos diputados porque así nos han designado los concejales de cada partido". "Hay un acuerdo antitransfuguismo que define muy claramente qué es un transfuga". "Lo de hoy constituye una perversión política". (Francisco Riaño)



El lector, a estas alturas, se preguntará que qué ha pasado finalmente. Exactamente, lo que tenía que pasar. En política, ya se sabe, las sorpresas sólo se dan a puerta cerrada y lo llaman negociación.



Para el que lo prefiera, por ahí tiene la reproducción literal de la nota de prensa emitida desde la Diputación Provincial.



Pero lo mejor o de lo poco bueno, lo puso Jesús Herranz de la mano de un tal Shakespeare y es lo que este desengañado periodista les ha contado.