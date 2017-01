Ramírez seguirá cobrando 49.000 euros de la Diputación

La diputada provincial de Guadalajara Yolanda Ramírez, recientemente dimitida de Ciudadanos y ahora no adscrita, conservará su retribución de 49.000 euros de la institución provincial gracias a los votos de los diputados del PP y el suyo propio.



Así ha quedado patente en la sesión plenaria de este viernes, donde los grupos PSOE y Ahora Guadalajara han mantenido su versión de calificar este hecho de "claro transfuguismo".

Por su parte, el presidente de la institución, José Manuel Latre, ha querido dejar claro que el PP "no ha roto ningún pacto", en alusión al firmado con Alejandro Ruiz en 2015 y que apeó a Ana Guarinos hasta la vicepresidencia de la institución provincial.



Ramírez mantendrá los mismos haberes que hasta ahora gracias a que el pleno, con el voto en contra de PSOE y de Ahora Guadalajara, ha sacado adelante un cambio en la normativa para que los presidentes de las comisiones informativas perciban salario por dedicación exclusiva, y precisamente la exdiputada de la formación naranja presidía una desde el año 2015, la de Economía y Empleo.



En su intervención, Ramírez ha insistido en que hay un informe técnico que no va a contravenir y que indica que es diputada no adscrita, algo que "nada tiene que ver con el transfuguismo".



Una vez más ha incidido en que su decisión de darse de baja de C's había sido personal y motivada por "discrepancias internas" que según ella no venían al caso, pero que seguirá en la misma línea y con el mismo proyecto para la provincia.

"Lamento haber sido, ser y seguir siendo un estorbo", ha afirmado con pretendida ironía, entendiendo "el malestar" de determinados dirigentes políticos de la provincia ante su permanencia en la Diputación. "Quizá he estropeado algunos planes". Unos metros más allá, entre el público, se encontraba la portavoz regional de Ciudadanos y exdiputada nacional Orlena de Miguel.



Ha acusado Ramírez al portavoz del PSOE, Julio García, de parecer "la voz" de Ciudadanos en la Diputación y de llevar viviendo de lo público "más de veinte años pasando de un partido a otro, de oca a oca".



Ante el "escarnio y linchamiento público" que a su juicio ha sufrido, ha respondido que lo único que ha hecho es cursar su baja como afiliada a un partido político, una decisión que ha tomado de manera "libre y voluntaria".



Y en este sentido ha señalado que el hecho de haya abandonado un partido no significa que no pueda seguir ejerciendo los derechos de representación cumpliendo con sus obligaciones.



PP: "LA DECISIÓN ESTÁ AVALADA"

El diputado del PP Jesús Herranz, en una intervención plagada de citas históricas, ha insistido en que la propuesta aprobada al respecto de la diputada no adscrita estaba avalada por un informe jurídico y que además era conforme al ordenamiento vigente.



Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Julio García, ha manifestado que, para él, la medida suponía un "caso de corrupción política" que va a garantizar a Ramírez "vivir bien" en la Corporación.



Se ha dirigido al presidente de la Diputación asegurando que su mandato será recordado "por haber traicionado al partido que le convirtió en presidente", en alusión a que él asumió esta responsabilidad gracias al apoyo de C's en la investidura.



En su turno, el portavoz de Ahora Guadalajara, Francisco Riaño, ha insistido en que se trate de "un caso claro de transfuguismo".