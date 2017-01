Sale adelante la moción en apoyo de “Los 5 del Buero” gracias a la abstención de Ciudadanos

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Juan

27/01/2017 Vergüenza la postura de Ciudadanos.

Qué vergüenza la actitud y postura de Ciudadanos en esta moción. Se abstienen. Como si no fuera con ellos (evidentemente no va) un ataque tan flagrante y antidemocrático como es este procesamiento a la libertad de expresión. El PP lleva años desmontando el estado de derecho que nos dimos los españoles en 1978 porque ellos siempre han sido contrarios al mismo. No se olvide que AP, que es como se llamaban antes, hizo campaña para votar NO a la constitución. Ante ello, que Ciudadanos se abstenga no hace más que poner en evidencia lo que muchos dicen, no sin razón: que Ciudadanos es la marca blanca del PP. Estos son los hechos y no las palabras que ya sabemos todos que una cosa es predicar y otra dar trigo. Frasecitas y parrafadas las sabemos hacer todos pero una cosa es eso y otra estar comprometidos con el sistema democrático y los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los españoles y en ésto, por lo visto, no están dispuestos a mojarse y no va con ellos. De ahí que se abstengan.