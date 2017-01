El suelo se va a ir secando... hasta que llegue la lluvia que se espera para el final de la semana

Paraguas para empezar la semana, aunque no exactamente en forma de lluvia sino como llovizna, persistencia de nieblas altas y una nubosidad que ya se había dejado ver y sentir la víspera. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielos cubiertos tendiendo a intervalos nubosos por el sur de la comunidad. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el norte de la región y bancos de niebla matinales. Las temperaturas irán en ascenso y el viento será flojo variable.



Las temperaturas oscilarán entre 7 y 12 grados centígrados en Guadalajara.



Según el pronóstico de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, que puede consultarse desde aquí, no se esperan lluvias en la capital alcarreña hasta el viernes.