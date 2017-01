El aparcamiento subterráneo del Hospital no será gratuito

Noticias relacionadas Hoy se conocerá la solución que plantea la Junta para el aparcamiento del Hospital Temas relacionados Guadalajara Hospital de Guadalajara El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes los pliegos por los que sale a licitación el parking subterráneo del Hospital de Guadalajara, una infraestructura que dotará con 1.186 nuevas plazas de aparcamiento al complejo hospitalario, pero que no será gratis para pacientes y familiares, pues la Junta de Comunidades quiere garantizarse con el importe de la concesión los gastos de mantenimiento de la infraestructura.



Para el usuario que no tenga derecho a condiciones especiales, el precio que establece el concurso para un día completo de aparcamiento es de 7 euros. En caso de optarse por fracciones horarias, el precio máximo será de 1,08 euros la hora, aunque el pliego señala que sólo obtendrán puntuación extra por este concepto las empresas que oferten 0,90 euros o por debajo de esa cantidad. La empresa o asociación que se lo quede puede asegurárselo para casi dos décadas: el nuevo parking sale a concurso por un periodo de 15 años, prorrogables por 5 más, ofreciendo, pues, la posibilidad de alcanzar un periodo máximo de adjudicación del servicio de 20 años.



“El parking del hospital no es gratis porque tiene un coste construirlo y un coste mantenerlo, pero no se va a hacer negocio con él”, ha razonado Alberto Rojo, delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara. Ha destacado que las 1.186 nuevas plazas vendrán a unirse a las que existen actualmente al aire libre, “que seguirán siendo gratuitas”.



El delegado ha resaltado “el marcado carácter social” del proceso de licitación del parking, ya que en los pliegos que rigen el concurso se establece que “al menos el 25 por ciento de los trabajadores asignados a este contrato debe tener alguna discapacidad, es decir, tiene todos los ingredientes para que sea gestionado por una entidad sin ánimo de lucro”. Asimismo, se recogen medidas como la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de respetar las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como de establecer medidas que faciliten la conciliación.



La prioridad de los responsables con esta concesión a un tercero sería “facilitar el aparcamiento en el nuevo parking subterráneo fundamentalmente a los vehículos que más tiempo permanecen aparcados, con el objetivo de liberar las plazas gratuitas al aire libre para que sean éstas las utilizadas por los vehículos que permanecen menos tiempo en el hospital y que, por tanto, tienen una mayor rotación”, en palabras de Alberto Rojo.



En este sentido, el delegado de la Junta ha puesto de manifiesto que los vehículos que más tiempo permanecen aparcados son los del personal del Hospital y los que rotan más son los de las personas que asisten a consultas programadas o familiares que van a visitar a personas hospitalizadas. Por esta razón, siempre según las explicaciones de Alberto Rojo en rueda de prensa ofrecida este lunes, "en los pliegos se ha establecido un precio muy asequible para el personal", que podrá aparcar en el nuevo parking por un euro por turno o bien adquirir un abono mensual por 20 euros.



“Con esta medida, esperamos que los empleados del hospital opten por el nuevo parking, para así liberar las plazas gratuitas al aire libre y que puedan ser utilizadas por la ciudadanía”, ha indicado. Se prevé también la posibilidad de establecer precios especiales para determinados colectivos, “como enfermos crónicos o donantes de sangre”.



Aunque la distribución final se acordará con el adjudicatario final del concurso, el pliego establece que de las 1.186 nuevas plazas del parking subterráneo, 750 se destinarán al personal del Hospital y las 436 restantes a los demás usuarios.



Medio millón al año de posible recaudación

Los responsables del Hospital de Guadalajara han llegado a la conclusión de que de los 2.060 empleados, el 40 por ciento va a trabajar en su vehículo. Esto supone de media unos 824 vehículos que cada día buscan aparcamiento en el hospital y que ocupan su plaza durante, al menos, 8 horas. En cuanto a los usuarios del hospital, las estimaciones barajadas por esos mismos responsables señalan que la media es de 625 vehículos, la mayoría de los cuales permanece en torno a una hora y media en una plaza de aparcamiento.



Con estos datos y los precios fijados por el pliego que rige el concurso, la recaudación prevista para la empresa adjudicataria rondará los 552.872 euros al año, cuando la cuantía mínima que hace viable la explotación del parking es de 540.000 euros al año y es a partir de esa cifra cuando se pagará un canon de explotación al Gobierno regional, que será de mínimo el 70 por ciento de la recaudación que supere esa cuantía.



“Como se puede comprobar, los precios fijados son, tal y como nos habíamos comprometido, los mínimos indispensables para que este aparcamiento sea sostenible y no suponga un coste para las arcas públicas”, ha insistido Alberto Rojo, al tiempo que ha añadido que “ésta es la manera para no tener que restar el coste de mantenimiento del parking de la prestación de servicios sanitarios esenciales”.



Obligaciones del adjudicatario

Entre otras cuestiones, el pliego establece que el adjudicatario dispondrá de un sistema informático de gestión de accesos, detección de matrículas, pagos e información de plazas libres, así como un sistema de video vigilancia para control del aparcamiento, accesos y puntos conflictivos del mismo. También, deberá incorporar la señalización necesaria para el correcto funcionamiento del parking y realizar el mantenimiento integral y limpieza de la totalidad de instalaciones y equipos. Se establece igualmente, que serán por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos de suministros, como energía eléctrica, gas natural, agua, telefonía, así como cualquier otro que sea necesario para la gestión y explotación adecuada del aparcamiento.