Guarinos y Robisco critican que el nuevo parking del Hospital sea caro (no que sea de pago)

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, y el portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, no han tardado en criticar la solución dada por la Junta de Comunidades a los problemas de aparcamiento en el Hospital de Guadalajara.



“Anuncia lo que va a costar pero sigue sin ofrecer un calendario de obras y no sabemos cuándo se va a abrir aunque nos tememos que no tienen intención de fijar una fecha”, especulan a propósito de las declaraciones de Alberto Rojo.



“Page lleva mintiéndonos a los guadalajareños dos años con el parking del Hospital y ahora parece que solo les preocupa cómo conseguir dinero en lugar de dar solución a un grave problema que afecta al tráfico de la zona y pone en peligro la vida de las personas”, declaran.



"Precio excesivo"

Ambos denuncian también “el precio excesivo” que pretende cobrarse por aparcar en el Hospital y temen que este precio “abusivo” disuada a las personas que tengan que acudir al centro hospitalario para una consulta o una pequeña intervención. “Y mucho más caro será para los familiares de los enfermos hospitalizados que, si tienen que estar una media de 7 u 8 horas le sale entre 22 y 25 euros al día. Esto es una burla y un perjuicio más a los guadalajareños”. En la rueda de prensa de este lunes, el delegado de la Junta fijó en 7 euros el precio máximo por día para cualquier usuario del futuro parking subterráneo.



Tanto Guarinos como Robisco ponen como ejemplo que aparcar en el centro de Guadalajara, o en cualquier calle regulada por la ORA, “cuesta 50 céntimos la hora, menos del doble de lo que pretende cobrarnos Page por acudir al Hospital”. Otro ejemplo: Aparcar hasta las ocho de la tarde en el parking de la Plaza de Santa María cuesta 2 euros todo el día y a partir de las ocho es gratis. “Es lamentable que Page quiera cobrar siete euros al día, es decir, 49 euros a la semana a los pacientes y a sus familiares cuando esta cantidad es equiparable a lo que cuesta aparcar un mes en un parking cerrado de Guadalajara”



Por eso, los parlamentarios del PP por Guadalajara subrayan que el único objetivo es “sacar el dinero a los guadalajareños por dejar el coche en un lugar al que no se va por gusto sino por obligación y mientras tanto el actual hospital adolece de múltiples carencias de mantenimiento con techos que se han caído, inundaciones, mobiliario con claros desperfectos o roto”.