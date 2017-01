Inaudito: PP, PSOE y Podemos están a punto de ponerse de acuerdo en algo en las Cortes regionales

Temas relacionados Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha han acercado posturas para lograr un "gran consenso de máximos" a la hora de aprobar la futura reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, tal y como ha quedado patente en la última sesión de la Comisión No Permanente de Estudio para acometer este cambio legislativo.



En la última comparecencia de este órgano, los tres grupos han acordado incorporar todas las sugerencias que han realizado en un dictamen que será remitido junto a las conclusiones de los servicios jurídicos de las Cortes al Gobierno regional, para que las estudie y sume al Anteproyecto de Ley, texto que servirá como punto de partida del trámite para que la reforma legislativa vea la luz.



Esta última sesión de la Comisión llega después de nueve comparecencias de ponentes como el presidente del Consejo Consultivo, Emilio Sáez; Rufino Alarcón, que fue adjunto primero del Defensor del Pueblo; Mónica de la Calzada, abogada, profesora del Departamento de Derecho Público y exasesora del Defensor del Pueblo; Miguel Beltrán de Felipe, catedrático de Derecho Administrativo por la UCLM; o Isaac Martín Delgado, profesor titular de Derecho Administrativo y director del Centro de Estudios Europeos de la UCLM.



También han participado Ester Arimendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal; el catedrático de Derecho Constitucional por la UCLM Javier Díez; y el responsable de Gobiernotransparente.com, Rafael Ayala.



VARIOS CONSENSOS, ALGUNA DISCREPANCIA

Entre los aspectos que parecen claros para los tres grupos están solicitar una limitación a dos mandatos las presidencias del Gobierno, suprimir la posibilidad de que los ex presidentes sean miembros natos --si bien ninguno de los ex mandatarios castellano-manchegos han hecho uso de ese derecho-- o aumentar los mecanismos de control al Gobierno a través del Parlamento.



El diputado de Podemos José García Molina ha abundado en su intención de separar en dos leyes distintas la regulación del Consejo Consultivo y del Gobierno; ha pedido que la elección de miembros sea atendiendo a sus méritos y ha reclamado que tenga más competencias.



Por su parte, el socialista Miguel González Caballero ha exigido que se refuercen las obligaciones de transparencia para el Gobierno, suprimir el Estatuto de ex presidentes o darle más competencias al Consejo Consultivo.



DECÁLOGO DEL PP

De su lado, el diputado del PP José Manuel Tortosa ha presentado el decálogo preparado por su grupo para incorporar propuestas. Coinciden con la limitación de mandatos, pide más control al Gobierno y una regulación especial para poder hacer someter al Ejecutivo a los órganos parlamentarios.



En todo caso, ha querido reiterar el ofrecimiento de su grupo parlamentario a trabajar por ese consenso, celebrando que haya "entendimiento" entre todos los grupos.



Al finalizar la sesión, la presidenta de esta Comisión, la socialista Josefina Navarrete, ha celebrado la "buena imagen" dada por los diputados participantes.



"Agradecer el trabajo realizado por todos los miembros. Agradezco también el talante y la lección que vamos a dar a los ciudadanos", ha enfatizado.



TORTOSA, SOBRE BONO

Se da el caso de que al inicio de su intervención, el 'popular' José Manuel Tortosa ha querido sacar a relucir un hecho publicado por el diario ABC, que en su edición de este martes lleva en sus páginas que uno de sus fotógrafos ha sido "coaccionado" tras estar fotografiando la vivienda del expresidente regional José Bono.



Según la información del diario, empleados de la vivienda fotografiaron la matrícula del coche del fotógrafo e informó a la Guardia Civil, tras lo que agentes "se personaron en su domicilio". Tortosa ha querido mostrar su "solidaridad" con estos profesionales.