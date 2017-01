El PSOE reduce a la categoría de “trámite” lo que ha pedido Europa sobre el incendio de Chiloeches

Temas relacionados Ecologismo Grupo Layna KUK Residuos Chiloeches La diputada del PSOE de Castilla-La Mancha Agustina García ha aclarado a Izquierda Unida que la investigación impulsada por el Parlamento Europeo para aclarar los pormenores del incendio en una planta de reciclaje de Chiloeches es "un trámite", añadiendo que en la respuesta parlamentaria dirigida a la eurodiputada de IU, Paloma López, desde Bruselas "se reconoce que no tienen conocimiento de ningún problema de incumplimientos".



Así ha contestado la diputada socialista a IU, que este lunes pedía una Comisión de Investigación en las Cortes regionales para aclarar las posibles irregularidades en la gestión de la planta, acogiéndose a una respuesta parlamentaria recibida por Paloma López en la que según argumentaban desde la formación "la Comisión Europea ya estaba analizando la información enviada para comprobar las operaciones".



Ante esto, ha insistido en que "lo que reconoce la Comisión es que se evalúa una documentación que ha enviado el Gobierno regional en un procedimiento de oficio", algo que es un trámite "normal".



¿Está investigando Europa?

Las conclusiones de IU eran, obviamente, muy distintas este lunes. Según su criterio, la Comisión Europea hacría confirmado que está investigando el incendio de la planta de reciclaje de Chiloeches del pasado agosto para evaluar si las actividades de tratamiento de residuos que allí se realizaban y las medidas de respuesta al incendio cumplieron con las normas europeas.



"Los servicios de la Comisión están analizando la información enviada por parte de las autoridades españolas para comprobar si las operaciones de tratamiento de residuos y las respuesta al incendio cumplen con la legislación comunitaria", ha respondido Bruselas a la pregunta enviada por la eurodiputada de IU Paloma López.



La eurodiputada española denuncia en su pregunta escrita que, según la investigación judicial, "parece evidente la connivencia de empresarios, autoridades locales y regionales en torno a un vertedero ilegal donde se almacenaban más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos" y en el que "pueden haberse llegado a gestionar irregularmente más de 50.000 toneladas adicionales".



Así, López pregunta al Ejecutivo comunitario si tenía conocimiento de un incumplimiento de las normas en materia de residuos durante el funcionamiento de la planta y si considera que las respuestas al incendio "evidencian la incorrecta aplicación" de las reglas europeas.



El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha respondido a la eurodiputada de IU que Bruselas no tenía conocimiento sobre algún incumplimiento antes del incendio, pero que inició una investigación sobre las operaciones de tratamiento de residuos que tenían lugar en la planta y la respuestas al incendio.



En cualquier caso, la Comisión Europea ha asegurado que no tiene conocimiento de que se utilizaran fondos europeos en la gestión de la planta de residuos de Chiloeches.



Así lo explicaba este lunes el responsable de Acción Política IU Castilla-La Mancha, Txema Fernández, quien ha presentado en el registro de las Cortes regionales un escrito por el cual solicitan al Parlamento regional la creación de una comisión de investigación para estudiar los pormenores del incendio de la planta de reciclaje.



En declaraciones a los medios antes de entregar la petición, el responsable de Acción Política de la formación, Txema Fernández, indicaba que la intención de IU es "aclarar todos los condicionantes" de aquel incendio, ya que "según el auto de instrucción, ha habido una presunta trama de corrupción" alrededor de este suceso.