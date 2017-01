Un “vermú social” recaudará fondos para gastos judiciales de “Los 5 del Buero”

Noticias relacionadas Sale adelante la moción en apoyo de “Los 5 del Buero” gracias a la abstención de Ciudadanos PSOE y Ahora Guadalajara, juntos en la defensa de “Los 5 del Buero” para que no haya juicio Temas relacionados Juzgados La Plataforma 'Los 5 del Buero' ha convocado una manifestación para el próximo sábado, 11 de febrero, en la que volverán a pedir la absolución de los cuatro profesores y un activista acusados de atentado continuado a la autoridad, desórdenes públicos y agresiones por la protesta contra los recortes el 7 de septiembre de 2011, tras la que prevén recaudar dinero para gastos judiciales con un vermú social.



Así lo han anunciado este martes, en rueda de prensa, cuatro de los cinco acusados; los profesores Domingo Alcázar, Miguel Ángel Santos, Nacho Monreal y el activista del 15M Juan Ángel Maroto.



Según ha indicado Maroto, el vermú se desarrollará en el Centro Social Octubre. Además, el día 14 de febrero, día del juicio, está previsto un "acompañamiento" a los encausados a partir de las 10.00 horas, 30 minutos antes de que arranque el juicio en los Juzgados de Guadalajara.



Miguel Ángel Santos ha recordado "la sorpresa" que vivieron al conocer que se pedía contra ellos "hasta cuatro años de cárcel y multas que rondan los 7.000 euros en total". "Desde su prepotencia quieren criminalizar la protesta social para amedrentar con multas y amenazas de prisión", ha añadido.



Por su parte, Nacho Monreal ha destacado el gran número de mociones de apoyo que se han registrado en diferentes municipios y diputaciones de Castilla-La Mancha, mociones que "han evidenciado el aislamiento del Partido Popular, que no se quiso sumar a ellas".



Tanto Santos como Monreal han incidido en que la Fiscalía ha dicho "reiteradamente que no ve delito", por lo que han asegurado que se trata de "un juicio político".



Concretamente, la manifestación del 11 de febrero partirá del Teatro Auditorio Buero Vallejo a las 12.00 horas y concluirá frente al Ayuntamiento.