Los astrónomos de Yebes han sugerido las farolas que deben iluminar Valdeluz a partir de ahora

Con la sustitución de las viejas lámparas de vapor de sodio por otras de tecnología LED en cada una de las farolas de la Avenida del Parque, que es la principal arteria de Valdeluz, el Ayuntamiento de Yebes inicia la renovación del alumbrado público del municipio.



Además de cumplir con las instrucciones sobre eficiencia energética para instalaciones de alumbrado exterior previstas en el Real Decreto 1890/2008, con esta actuación se pretende mejorar la eficacia y ahorro energético de estos equipos, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la luz intrusa o molesta y limitar el resplandor luminoso nocturno.



“No se trata tanto de recuperar el cielo estrellado como de lograr un nivel más eficiente en consumo energético, ahorro y confort, consiguiendo niveles de alumbrado más homogéneos y la reducción de la potencia instalada”, dice Vidal Gaitán, concejal de Medio Ambiente.



Esta es la primera de una serie de intervenciones con las que, a medio y largo plazo, el Ayuntamiento de Yebes renovará por completo el alumbrado público y transformará la imagen nocturna de este municipio. Con el empleo de luces que emitirán una temperatura de color cálida de 3.000º K para las principales calles del núcleo de Valdeluz y ámbar en el pueblo de Yebes, parques y vías de escaso tráfico.



Supervisión de los astrónomos del Observatorio

En la elección del modelo de lámpara ha colaborado el Observatorio de Yebes, que cuenta con un grupo de investigación en contaminación lumínica.



Con las nuevas luminarias se evitan las emisiones a la atmósfera de 18,42 toneladas al año de dióxido de carbono, contaminación que se compensaría con la plantación de 472 árboles anuales.



Estas lámparas alumbran de arriba a abajo, no contienen metales pesados y garantizan que no producen cambios en la orientación en el flujo de luz, lo que en el sector se conoce con el acrónimo FHS (Flujo Hemisférico Superior). De ese modo, el Ayuntamiento de Yebes consigue “la potencia adecuada para evitar deslumbramientos y zonas de sombra muy oscuras, la delimitación del haz y la orientación correcta de las lámparas para no enviar luz al cielo nocturna”.



El uso de la tecnología LED es una solución “innovadora” con la que se consiguen óptimos niveles de confort dado que la instalación incorpora un dispositivo que regula la potencia instalada en función del horario nocturno y la época del año con el fin de atender las necesidades de la población. “De tal forma que se alcanzan picos de efectividad en horario de máxima eficacia, que se reducen de forma paulatina a lo largo de la noche hasta quedar restringidos a niveles de mantenimiento”, detalla Gaitán.



Los nuevos focos que se han colocado en más de medio centenar de farolas de la Avenida del Parque de Valdeluz atenúan los efectos adversos de la iluminación artificial, dado que está comprobado que estas emisiones no solo alteran el paisaje y los ecosistemas, sino que repercuten en la salud de las personas al ocasionar trastornos en los ciclos de sueño y vigilia, así como en la temperatura corporal. En pocos meses se concluirán los trabajos de sustitución de las lámparas en la citada avenida, así como en la calle La Encina de este núcleo residencial.



A apenas un kilómetro en línea recta del casco urbano de Valdeluz se ubica el Punto de Observación Astronómica de Valdenazar, un espacio que el Ayuntamiento de Yebes ha acondicionado debidamente para que se convierta en un lugar de encuentro para los aficionados a la astronomía. Con estas nuevas lámparas también se rebajará el abrillantamiento del cielo nocturno, que no solo degrada la calidad de las observaciones astronómicas sino que afecta al comportamiento y reproducción de los animales de hábitos nocturnos y descontrola los ritmos circadianos de las personas, según considera probado el Ayuntamiento y sostiene a través de su Gabinete de Prensa.