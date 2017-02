Juan José Palacios ya no es el director médico del Hospital y de la provincia

Cambio importante en el Hospital de Guadalajara y en la propia Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, que abarca toda la provincia, donde un "histórico" del PSOE en Guadalajara ha tenido que abandonar el puesto para el que fue nombrado hace poco más de un año. Juan José Palacios, que ha llegado a ser incluso senador del Reino, ha dejado el puesto de director médico a Francisco de Asís Jove Domínguez-Gil. El relevo lleva fecha de este miércoles, aunque era conocido desde hace días.



Jove, licenciado en Medicina y Cirugía, formó parte del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Seguridad Social, y cuenta con formación específica sobre Gestión Hospitalaria y Dirección de Centros Sanitarios. Procede del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, habiendo ocupado distintos cargos en el antiguo INSALUD. Asimismo, fue director de procesos del Hospital Universitario Vall d’Hebrón y destaca por su participación en diferentes congresos y jornadas científicas y por su vocación docente.



Desde el SESCAM se destaca que el nuevo director médico tiene experiencia en coordinación de grupos de trabajo de expertos sobre definición de cartera de servicios asistenciales, y ha dirigido y coordinado trabajos relacionados con la programación funcional de nuevos hospitales.



La Consejería de Sanidad y el SESCAM han agradecido formalmente "la labor y dedicación" que ha mostrado en este tiempo Juan José Palacios en la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, respectivamente, asegurando que abandona el cargo "por motivos personales". Otras fuentes consultadas por LA CRÓNICA DE GUADALAJARA hablan de cese.



Palacios, una vida dedicada a la política y a la medicina

"Mi decisión es personal pero eso no quiere decir que el proyecto que traigo sea individual, sino que será un proyecto colectivo, espero que respaldado por la mayoría de los militantes socialistas”, planteaba Juan José Palacios antes de las pasadas municipales para justificar su candidatura en las primarias socialistas a encabezar la lista por la capital alcarreña. No resultó elegido.



Juan José Palacios fue delegado de Sanidad de 1996 a 2002, gerente del Hospital de Guadalajara de 2002 a 2004, senador por la provincia de Guadalajara de 2004 a 2008 y ha ejercido como médico de atención primaria cuando la política no le ha requerido para otras funciones. De hecho, es a su consulta del Ferial donde ha vuelto a incorporarse, según ha podido confirmar este diario.