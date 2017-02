Siguiente capítulo de la bronca política por el Hospital: dudar que haya 600 plazas de aparcamiento

Noticias relacionadas Guarinos y Robisco critican que el nuevo parking del Hospital sea caro (no que sea de pago) El parlamentario regional por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha puesto en duda este miércoles que existan más de 600 plazas libres de aparcamiento en supeficie en el exterior del Hospital de Guadalajara.



En el transcurso de una rueda de prensa Robisco ha mostrado a los periodistas varias fotografías (que se adjuntan en la galería gráfica de esta información) con las que cree demostrar que "la realidad es muy distinta a la que quieren hacernos creer a los guadalajareños los gestores socialistas".



En estas fotografías se ve claramente cuál es la realidad del aparcamiento en el Hospital de Guadalajara: coches apiñados en la N-320, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas, coches en montículos de tierra cercanos al hospital, vehículos a ambos lados de los accesos, etc. No hay 600 plazas gratuitas como dicen los socialistas, no es verdad”, ha llegado a exclamar Robisco.