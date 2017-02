Encargan a José Luis Escudero la tarea de defender, desde Toledo, al consejero de Sanidad

Temas relacionados PP PSOE Castilla-La Mancha Sanidad El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales José Luis Escudero ha afirmado, en respuesta a la petición de dimisión del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz por parte del Partido Popular, que a los 'populares' no les gusta las actuaciones del consejero porque "son una enmienda a la totalidad a lo que hizo la expresidenta, María Dolores de Cospedal".



A preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa, Escudero ha añadido que Jesús Fernández Sanz "no permite malas operaciones a niños de Castilla-La Mancha en hospitales de Madrid, no cambia asfalto por hospitales, como sí hiciera su homólogo, José Ignacio Echániz, y se preocupa por los ciudadanos de Castilla-La Mancha".



Por ello, ha dicho, desde el PSOE de Castilla-La Mancha se muestran "satisfechos de que este sea el rumbo". Al contrario, ha resaltado que le "da vergüenza que el PP diga que es adalid de la sanidad, cuando despidió a 3.000 profesionales y quedaron a la espera otros 4.000 que no pudieron despedir porque perdieron el Gobierno".



"La gratitud a los profesionales se les demuestra con hechos", ha dicho el diputado socialista, y "hoy los hospitales, gracias al presidente regional, Emiliano García-Page, han reanudado obras de construcción".



En relación al déficit, José Luis Escudero ha manifestado que el que "sí tiene un grave problema de déficit es el PP, pero déficit de credibilidad y rigor". Además, durante su mandato, el PP "incumplió sistemáticamente el déficit", ha sentenciado.



Críticas de Arnedo

Escudero hacía alusión a las críticas lanzadas poco antes por el PP, también en la capital regional. La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular Cesárea Arnedo ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ante el "desbarajuste y descabezamiento" de los hospitales de Toledo y Guadalajara después de que hayan cesado sus directores, Diego Becerra y Juan José Palacios, respectivamente.



Según ha razonado este miércoles la parlamentaria 'popular', de no producirse tal dimisión o cese, "el responsable de todo será el presidente regional, Emiliano García-Page, volviendo a demostrar con su inacción la falta de categoría política para estar al frente de Castilla-La Mancha".



En esta línea, ha añadido que es "inhumano que diariamente sean 40 pacientes los que estén esperando una cama para ser ingresados en el Hospital de Toledo". Así, ha mostrado su "solidaridad y la de todo el PP" con los profesionales sanitarios porque "pese a estar en medio del caos, gracias a ellos se puede tirar para delante".



De otro lado, ha condenado la "caradura total de Page" al señalar que se ha bajado el déficit y no se han producido recortes, por lo que ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que "vaya a Urgencias de Toledo y diga allí que va a cumplir el déficit y lo haga también en cada punto donde hoy se presta atención sanitaria".



A su juicio, el presidente está "quedando como un cínico porque hace una cosa y vende la contraria". "La situación es tomar el toro por los cuernos y no que venga el consejero con sus sonrisas y bromas", ha concluido.



Por último, se ha preguntado dónde está la partida presupuestaria para el Hospital de Albacete o el de Cuenca y si ese dinero se está destinando a "cuadrar cuentas".