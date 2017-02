Alberto Rojo, en el centenario de José Luis Sampedro

Temas relacionados Libros Opinión Alberto Rojo Guadalajara (Provincia) Castilla-La Mancha Junta de Comunidades



Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de José Luis Sampedro, del maestro Sampedro: el sabio de humildad infinita, el intelectual que puso su conocimiento al servicio de la justicia social, el economista que primó a las personas sobre los números, el ciudadano que pisó la realidad y contribuyó a cambiarla.



Admiro a Sampedro por sus ideas, por sus palabras, por sus hechos y por sus libros. Le admiro por ‘El río que nos lleva’ y le agradezco ese canto a nuestra provincia, a nuestras raíces, a nuestras costumbres; ese homenaje a la gente humilde, a la que, como hizo a lo largo de su vida, convirtió en protagonista del relato.



José Luis Sampedro le contó al mundo las maderadas del Alto Tajo con maestría y, por eso, desde el Gobierno regional estamos trabajando junto a la Asociación de Municipios Gancheros del Alto Tajo para que la fiesta de este año le cuente al mundo la admiración que sentimos y la deuda que tenemos con el maestro Sampedro. También estamos cerrando junto a la Biblioteca y los dos centros educativos que llevan su nombre, el IES José Luis Sampedro, de Guadalajara, y el CRA de Poveda de la Sierra, actividades con las que el mundo de la educación y la cultura pongan también de manifiesto el afecto por el intelectual, por el escritor, por el ciudadano comprometido.



José Luis Sampedro no nació en Guadalajara, no vivió en Guadalajara, pero sintió Guadalajara. Sólo desde el sentimiento se consigue la admiración, el afecto y el respeto de la gente. José Luis Sampedro tiene el de las gentes de esta provincia y éste es un año excelente para evidenciarlo.

Me gustaría que siempre, y hoy especialmente, esta provincia, a la que se acercó para sumergirnos en un río inolvidable, le recuerde, le relea y le repiense. “Cuando piensas con el alma, te oyen”, dijo. Gracias maestro.



Alberto Rojo Blas es Delegado de la Junta en Guadalajara