Si quiere renovarse el DNI en Guadalajara, cítese para el pasaporte

Los ciudadanos de Guadalajara se estarían encontrando desde hace meses "entre los más damnificados por el colapso en el sistema de cita previa para DNI y pasaporte". Según el sindicato CCOO, los que quieren acercarse a la Comisaría de Guadalajara para obtener allí esos documentos deben esperar hasta el mes de abril, a día de hoy, para poder renovarse estos documentos. La experiencia de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA no es esa, sino peor. O, al menos, muy diferente.



Los diversos intentos llevados a cabo por esta Redacción para obtener cita en la tarde del miércoles a través de Internet se han saldado con resultados dispares. Así, cuando lo que se solicita es la renovación o expedición del pasaporte, no hay grandes problemas, si consideramos que esperar un mes no es demasiado: la cita más inmediata que podía conseguirse el primer día de febrero para la oficina de Guadalajara era para el 1 de marzo, a las 10.15 de la mañana.



Sin embargo, la cosa se agravaba para los intentos de obtener cita para el DNI o incluso para el "combinado" de DNI más pasaporte. En ambos supuestos, la pantalla cambiaba e informaba al solicitante de que no era posible dar ni siquiera una fecha si el ciudadano insistía en querer hacer esta gestión en la capital alcarreña. Para mayor comprobación, el lector puede verificar los distintos pantallazos que se adjuntan en la galería gráfica.



En una nota de prensa, CCOO había denunciado este miércoles que "un año después de que empezara el colapso, se mantiene la saturación del sistema de cita previa en la mayoría de las provincias españolas", y ciudades como Madrid, Guadalajara, Cádiz o Vitoria dan cita previa para primeros de abril si se solicita ahora. Según la experiencia de este diario, puede ser así o directamente encontrarse con que no hay posibilidad de cita previa.



Fernando García, responsable de la Sección Sindical de CCOO del Ministerio del Interior, ha recalcado que CCOO lleva "un año pidiendo una Oferta de Empleo Público excepcional para cubrir las más de 1.200 plazas vacantes de personal funcionario no policial que, en su opinión, "vendrían a duplicar la ocupación actual en las oficinas de expedición de documentación".



"Hace meses la Policía Nacional solicitó a Hacienda la incorporación de 504 funcionarios, sin que se haya vuelto a tener noticias al respecto", ha subrayado García, que ha reprochado que "tampoco llega ese refuerzo mediante horas extraordinarias, una medida que se anunció en noviembre y que, lejos de aumentarse, se están reduciendo y eliminando de las oficinas con menos de un mes de espera en la cita previa".



Para el representante sindical esta situación se trata de "un disparate" ya que, a su juicio, "un retraso de un mes en este servicio es intolerable, más cuando la propia Policía establece como normal un plazo de 15 días de demora".



Asimismo, CCOO ha criticado "la última idea de aumentar las citas de 4 a 5 cada hora, algo que anunciaron en diciembre y que se implantará a finales del mes de marzo" y que reducirá, según García, el tiempo que el personal público dedica a cada documento "de los 15 a los 12 minutos".



"Cada expedición requiere unos diez minutos si todo va bien, el ciudadano llega rápido a la mesa y no surge ningún problema. Pero si le falta documentación, una fotografía o no trae el importe de la tasa, el tiempo necesario es mayor, por no hablar de los casos complicados, que requerirán citar a esa persona en otro momento para poder ser atendida", ha manifestado al respecto de esta medida el representante sindical en el Ministerio.