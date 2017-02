Un juez comparece ante otro juez por varios delitos

Temas relacionados Juzgados Denuncia Querella El magistrado Fernando Presencia ha quedado en libertad este miércoles tras presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina, donde se ha acogido a su derecho a no declarar, en calidad de querellado-investigado por un presunto delito de injurias y calumnias, denuncia falsa y fraude procesal.



Este trámite procesal, en el que Presencia se ha acogido a su derecho a no declarar, se produce después de que el Juzgado toledano dictara este martes una orden de detención contra el magistrado para proceder a tomarle declaración en calidad de investigado como consecuencia de la apertura de las diligencias previas, motivadas por la querella presentada contra él por Ángel Demetrio de la Cruz, quien ejerce como jefe de la Sección de la Fiscalía en la localidad, por la citadas injurias y calumnias, denuncia falsa y fraude procesal.



El juzgado ha tomado esta decisión después de citar a Fernando Presencia a declarar como querellado-investigado hasta en tres ocasiones los pasados días 29 de noviembre, 21 de diciembre y 31 de enero, sin que en ninguna de esas fechas compareciera ante la jueza instructora, ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJCM) en nota de prensa.



Además de las tres citaciones, también se produjo, con fecha 20 de diciembre de 2016, un apercibimiento de la jueza responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina, en el que instaba a Fernando Presencia su obligación de comparecer.



Según el Alto Tribunal, en cada día anterior a las dos primeras citaciones se han presentado en el Decanato de los Juzgados de Talavera de la Reina, por parte de la representación legal de Fernando Presencia, escritos "en nada relacionados con el objeto motivo del procedimiento judicial abierto por la interposición de la querella, sin que en ningún caso, la jueza instructora haya podido resolver peticiones de aplazamiento de la comparecencia de Presencia Crespo al no haberse producido las mismas".



Con respecto a la tercera citación, la de fecha 31 de enero, el TSJCM indica que el Juzgado no ha tenido constancia de escrito de la representación legal del investigado solicitando el aplazamiento de la comparecencia.



COMPARECENCIA VOLUNTARIA

La orden de detención dictada este martes por el Juzgado que instruye el procedimiento fue oficiada a la Comisaría de Policía Nacional de Talavera de la Reina, habiéndose producido a última hora de la mañana de este miércoles la comparecencia voluntaria en dependencias policiales de Fernando Presencia, acompañado de su representante legal.



Posteriormente y acompañado de un agente del Cuerpo Nacional de Policía, Fernando Presencia ha accedido a las dependencias de los Juzgados de Talavera de la Reina, y ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 ha solicitado un procedimiento de 'habeas corpus' alegando detención ilegal, solicitud que ha sido inadmitida a través de un Auto por no concurrir los requisitos formales para la admisión del procedimiento.



A continuación la jueza instructora de las diligencias previas, como consecuencia de la querella antes citada, ha procedido a tomarle declaración en calidad de querellado-investigado, habiéndose acogido Presencia a su derecho a no declarar. Una vez realizados los trámites procesales oportunos, ha quedado en libertad "de forma inmediata".



LOS HECHOS

Los hechos objeto de la querella se investigan en el juzgado de Talavera de la Reina "por haberse producido presuntamente fuera de las funciones jurisdiccionales de Fernando Presencia".



El investigado se encuentra suspendido provisionalmente de funciones como consecuencia de la apertura de juicio oral por prevaricación judicial en un procedimiento de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCM. En dicho procedimiento, y una vez celebrado juicio, la Sala dictó sentencia condenatoria, en mayo de 2016, estando pendiente de resolverse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.



El TSJCM recuerda que durante la tramitación de aquel procedimiento, la Sala de lo Civil y Penal se vio obligada a decretar la busca y presentación de Fernando Presencia para poder notificarle la citación como acusado al juicio, después de reiterados intentos de notificación personal al mismo y sin éxito.



El magistrado ha sido objeto además de varias sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo General del Poder Judicial, motivadas por infracciones cometidas durante su función como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina.