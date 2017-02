Podemos y PP se unen por un día para censurar juntos la gestión sanitaria de Castilla-La Mancha

Temas relacionados Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Hospital de Guadalajara Sanidad Podemos ha sumado este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha sus dos votos a los del PP para dar luz verde a una Resolución en la que se pedía reconocer el esfuerzo de los profesionales del Sescam "ante la nefasta gestión" de sus actuales responsables, proceder a la contratación inmediata de profesionales necesarios, abrir camas y poner en marcha las acciones oportunas para lograr una mayor optimización de recursos asistenciales.



El diputado del PP Carlos Velázquez ha explicado antes de votar que los 'populares' han cambiado una palabra del texto de la resolución para obtener el apoyo de Podemos, tal y como había comprometido durante el debate el líder de la formación morada, José García Molina.



Por parte del PSOE, Blanca Fernández ha tomado la palabra para criticar el "cinismo político" del PP con esta resolución, remarcando además que el contenido del texto "viene a ser una enmienda a la totalidad de lo que hizo Cospedal".



El diputado por Podemos José García Molina ha afirmado en su turno de palabra que ha solicitado información en distintos hospitales de la región y "las cosas no varían". "En Cuenca están todas las camas abiertas, en Almansa dicen que no hay problemas reseñables, en Villarrobledo la ocupación está al 85 por ciento y en Hellín dicen que no hay camas cerradas".

Sin embargo, ha manifestado que hay déficit de camas en "momentos que son previsibles" como la gripe. Por ello y también en relación a los ceses de los directivos en los hospitales de Toledo y Guadalajara, acontecidos este semana, ha pedido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que dé explicaciones.



En el turno de réplica ha señalado al Partido Popular que "con buen agrado les apoyaría, si cambiaban la palabra existente por necesaria. "Por qué se van a abrir todas las camas existentes cuando deben abrirse las necesarias", se ha preguntado. Además, le ha pedido al PP que "no haga trampas y no se queje, lloriquee y haga propuestas de ley".



Por su parte, la diputada socialista Isabel Abengózar ha manifestado que el Partido Popular "ya no se molesta ni en dar los mismo datos, unas veces dicen que se cierran 500 camas y otras 800". Sin embargo, ha manifestado que el Partido Popular dejó la sanidad castellano-manchega, que era el tercer mejor sistema del país, en los puestos "más bajos"; mientras que Emiliano García-Page la ha "subido siete puntos en solo un año".



Además, ha añadido sentirse "optimista" porque "solo con el título del debate se nota que la situación está revirtiendo". "Este gobierno tiene una hoja de ruta muy distinta a la que tenía el Gobierno anterior, se trata de revertir los recortes y priorizar las necesidad des los pacientes. Hay más camas, más profesionales, mejor tecnología y menos listas de espera".



Ha dicho que el PP no puede pedir más profesionales cuando "han sido los que han puesto palos en las ruedas por ejemplo con la Oferta de Empleo Público porque si no fuera por ellos los profesionales ya estarían contratados".



Por último, el diputado por el Partido Popular Carlos Velázquez ha señalado que "cualquier profesional se llevaría las manos a la cabeza porque parece que no está pasando nada en los hospitales de Castilla-La Mancha". "La sanidad va totalmente a la deriva".



El PP pide la dimisión del consejero

Además, ha vuelto a pedir la dimisión del consejero, "aunque primero debe explicar los ceses a los directivos de los hospitales de Toledo y Guadalajara". En relación al presidente regional Emiliano García-Page ha afirmado que en Foro Ciudadano del pasado miércoles hablaba de temas que "no interesan a nadie".



"Y se le llenaba la boca diciendo que iban a llegar más lejos y nadie se cree esa patraña. Viven en una total ensoñación", ha finalizado.



Al terminar el debate, la portavoz del PSOE en el Parlamento, Blanca Fernández, ha afeado a Podemos que sacara adelante la Resolución del PP. "Ha contribuido a limpiar la imagen de Cospedal".



Entiende Fernández que esa Resolución "no recoge el punto de partida" de la Sanidad al finalizar la pasada legislatura, "cuando querían privatizar cuatro hospitales". "No recogen los antecedentes de 3.000 despidos", ha criticado. En este sentido, ha abundado en que este Gobierno "está recuperando todo el destrozo del PP".



Mientras, el consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, optaba por poner de relieve que la Comunidad Autónoma cerró el año 2016 con una media de 4.017 camas hospitalarias abiertas al día, lo que según sus cálculos son 242 más que en el último año de Gobierno completo del Partido Popular.



En su intervención al cierre de un Debate General en las Cortes sobre camas hospitalarias, ha insistido en que esa mayor apertura de camas ha derivado en conseguir una media de ingreso desde Urgencias de 12 horas "cuando antes era de 72"; se han conseguido 88.500 estancias más y se ha aumentado el volumen de altas hospitalarias.



Todo ello "a pesar de que hay un 1,5% más de urgencias y un 7% más de ingresos", algo que se ha comprobado en la "mayor subida histórica de frecuentación hospitalaria" sufrida en centros como los de Toledo, Cuenca o Guadalajara.



Durante su turno de palabra, ha recordado que este Gobierno ha aumentado en 1.042 personas el personal sanitario, mientras el PP "cerraba camas y echaba a 3.000 profesionales a la calle". "Y estábamos a la cola en tecnología por llevar años sin invertir", ha condenado.