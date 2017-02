La futura bandera de Alovera no está sola: ¿A cuál de estas se parece?

Temas relacionados Alovera Para que luego digan que Internet no vale para nada, con la cantidad de conocimiento que aporta. Hay que tener tiempo e interés, sí, pero al final la búsqueda da su rendimiento.



En la galería gráfica que encabeza este inocente comentario, el lector interesado podrá comprobar que la bandera propuesta para dar más lustre y gloria a Alovera cuando se cuelgue en el mástil del Ayuntamiento tiene algunas hermanas casi gemelas. O mellizas, vaya usted a saber, que uno desconoce cómo se gestaron y cómo se parieron, aunque LA CRÓNICA DE GUADALAJARA sí ha dado cumplida cuenta de cómo se ha gestado y (mal)parido la de nuestro amado pueblo campiñero.



A la vista del diseño de estos coloridos trapos que son enseñas nacionales, ya sólo le queda al equipo de gobierno aloverano iniciar también los trámites para hermanarse con San Cristóbal y Nieves, con Namibia, con Tanzania o con la República Democrática del Congo. Por la similitud, aun desde la distancia.



Desgraciadamente, la de las Islas Seychelles, que también incluimos en nuestro florilegio de banderas despampanantes, es tan inenarrable que no guarda parecido con ninguna otra. Incluso es más fea que la que han propuesto para Alovera, no le digo más. Y mira que al hermanamiento con las Seychelles también se apuntaba este chismorreador como embajador plenipotenciario y playero.



Yo, si me permiten la opinión, cuanto más lo miro, más antillano veo el futuro de Alovera. ¿Y a usted, qué le parece?