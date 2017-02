Estamos rodeados de fantasmas. Son casi de carne y hueso, porque son criaturas nuestras. Forman parte de nuestra vida pero, sobre todo, de nuestros sueños. Más aún, de nuestras pesadillas. Cuando muramos, morirán con nosotros.



Si el lector cree que los fantamas de los que estamos hablando son el cuñado, Pablo Iglesias o Mourinho es que estamos en mundos paralelos, en existencias ajenas, imposibles de conciliar.



Los fantasmas que mantienen nuestras vidas son la imagen que nos queda de la madre muerta; el frescor en la palma de la mano de los lametones del perro que tuviste; la luz entrando por la ventana de clase, esa que calentaba el pupitre mientras tú te adormecías con los polinomios; las incontables sensaciones de haber hecho el rídiculo; la necesidad sorda e inmediata de sexo o de odio o de rabia o de ira o de gritar para no callar nunca más; eres tú jugando en el pasillo: Estabas solo. Estás solo. Tú y tus fantasmas, los que ya tenías y los que te han ido haciendo desde entonces.



¿Qué diría de todo esto António Damásio o cualquier otro neurólogo de los que nos quitan la libertad de creernos libres? Quizá nos animara a buscar la felicidad y la paz en esa o en aquella circunvolución cerebral.



¿Por qué no en la calle, ahora mismo?



Solos, sí, en compañía de nosotros mismos, carne de fantasmas.



Ahí fuera, donde ahora llueve.



Si tú quieres, me acompañas y andamos juntos el resto de nuestras vidas, convirtiendo latidos en paisajes. Es lo que tengo. Lo que nos queda. Es más, mucho más, de lo que nunca podremos abarcar con la mirada o con el tiempo.