Elena de la Cruz plantea que cobremos del Estado por la contaminación que nos “comemos” de Madrid

04/02/2017 Peores que los nacionalistas.

Azudense de pro entonces que Madrid cobre un impuesto a cada trabajador que viva en Castilla-La Mancha, y otro impuesto más por respirar y emitir dióxido de carbono en cada espiración en su territorio.

En fin, es lo que tiene este estúpido estado federal y que tengamos que asumir cada bobada que se dice desde Toledo. Azudense de pro.

04/02/2017 Harto de tanto tonto servil .

A mi no me da de comer Madrid mas bien creo que manda toda la mierda que genera...y mina mi salud. Servilismos ninguno, y con la salud no hay que pasar ni una. Ademas se lleva nuestros recursos, por lo menos que nos los pague- por ejemplo el agua del pantano del Vado-. Animo Elena creo que vas por el buen camino. Demetrio

04/02/2017 que cesen a esta señora.

A ver si Page echa a esta persona ya de una vez de su gobierno...ya no sabe que tonterias decír, y encima lo que nos faltaba a los miles y miles de trabajadores que vamos todos los dias a Madrid que una personajilla como esta nos creara conflictos con la Comunidad que nos da de comer a Guadalajara y compra los productos de CLM. Alcarreño

04/02/2017 Patético.

Jajajaja

Ya no saben qué tontería más decir.

En fin.

Esto es el PSOE.

Y el hospital para cuándo? Llevan media legislatura toreando a la provincia y nada.