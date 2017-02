Dios no existe. O sí.

En el muro de la ermita de la Virgen de la Antigua se ha producido el milagro: con un solo gesto ha quedado demostrado que Internet es mucho más antiguo en sus planteamientos de lo que cualquiera de sus usuarios cree. Que no hace falta un ordenador ni un smartphone para desarrollar un debate radical, sin margen para el matiz.



Por lo informático de la cosa, todos hemos aceptado que el razonamiento en las redes es, más que improbable, imposible. A lo más que se llega es a enfrentar ceros y unos, oponer dos posibilidades, en el esfuerzo (im)pertinente de que una de las dos triunfe sobre la otra. Exactamente, como un número cada vez mayor de humanos a la moda entienden debe ser la rivalidad política o el propósito de las reuniones familiares.



Sobre el ladrillo que guarda el bastidor de madera, ese que está vestido con ricos ropajes y coronado por una efigie también de madera que muchos miles consideran es la Patrona de Guadalajara, alguien con visos de ser poco más que un adolescente escribió "Dios no existe". Hay que ser muy joven para darle importancia a esa idea. Al verlo, otras manos, supongamos que de mucha más edad, se han entretenido en suprimir el "no", raspando las dos letras. Hay que ser muy mayor para darle importancia a la proclama de un ateo.



El mundo binario es muy anterior al descubrimiento del microchip.



Sin ir más lejos, en estos momentos vivimos en el sinvivir de no saber a qué carta quedarnos, por cuál de las dos opciones posibles decantarnos:

A) "Tarde para la ira" es una pelicula enorme.

B) "Tarde para la ira" es un cagarro enorme



A) Estoy con Trump.

B) Estoy contra Trump.



A) Cospedal sí, incluso si quisiera participar en Gran Hermano sin por ello dejar de ser ministra, secretaria general del PP y presidenta del PP de Castilla-La Mancha.

B) Cospedal no, nunca, para nada.



A)Rufián es un amor.

B) Rufián en su apellido.



A) El Paseante es inteligente.

B) El Paseante es un imbécil



Ante semejantes dilemas, comprenderá el lector que cavilar sobre la existencia de Dios es algo que no le interesaría ni al propio Dios, si realmente existiera.



Más que nada, porque si existe y su bondad es infinita así como infinita su humildad e infinito su sentido de la responsabilidad, todavía estará dándole vueltas e intentando explicarse cómo pudo despistarse tanto justo antes del último Big Bang, negligencia que hizo estallar el desastre que aún no ha terminado. Quizá si se disculpara, aceptaríamos que existe y que no se ha marchado sin decir adiós, avergonzado. Más que nada, porque nos queda una espera de otros 10.000 millones de años hasta el siguiente Universo, que quizá no veamos.



Si alguno lo ve, a Dios me refiero, salúdenle de mi parte y recuérdenselo.



Y que nos saque de la duda de si tanta discreción en sus andanzas es fruto de su falta de vanidad o de su propia inexistencia. Santo Tomás se lió un poco cuando nos lo quiso aclarar, hace ya tantos siglos...



Y la pregunta más importante, angustiada y sin dilemas: ¿Quién coño tiene el mando de la tele?